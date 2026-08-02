Leocadia e Jacobo avranno la gestione de La Promessa nelle prossime puntate: il primo passo sarà annullare il lavoro fatto da Catalina.

Le anticipazioni rivelano che Martina sarà molto delusa da Jacobo quando saprà che sta lavorando a favore dei nobili. La ragazza avrà uno scontro con il suo fidanzato, ma Leocadia sarà ben felice del suo piano, perfettamente riuscito.

Leocadia punterà alla gestione de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia sarà molto soddisfatta della partenza di Catalina. La signora De Figueroa si sentirà sollevata, perché senza la presenza della figlia di Alonso sarà molto più facile guadagnare potere.

Martina sarà impegnata con il patronato e avrà anche molto da fare con Adriano e i bambini, visto che Catalina affiderà a lei la sua famiglia. Il grande piano di Leocadia, insomma, procederà a gonfie vele nessuno sospetterà della sua malignità. Manuel avrà dei dubbi sulla sincerità della donna, ma Alonso sarà pronto a difendere la sua amica persino contro suo figlio. Nelle prossime puntate, Adriano rinuncerà alla gestione della tenuta perché senza sua moglie sarà completamente impegnato nel prendersi cura dei bambini. Leocadia avrà la porta spalancata e si offrirà come sua sostituta. La questione verrà discussa in famiglia, ma otterrà il consenso di tutti.

Martina sarà molto delusa da Jacobo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso acconsentirà all'affidamento della gestione delle terre a Leocadia e chiederà il parere di Martina.

Quest'ultima sarà d'accordo, anche perché non vedrà altre soluzioni, visto che Manuel sarà impegnato nella sua azienda. Martina porrà solo una condizione: che Jacobo prenda il suo posto e affianchi Leocadia nelle decisioni. Non poteva andare meglio per la signora De Figueroa che inizierà subito a lavorare per annullare i cambiamenti apportati da Catalina e ristabilire un buon rapporto con gli altri nobili. Jacobo appoggerà le decisioni di Leocadia, ma quando Martina verrà a sapere che piega ha preso la gestione sarà sconvolta. La ragazza, infatti, sperava che si portasse avanti il lavoro di Catalina con la dovuta cautela. Martina sarà molto delusa dal suo fidanzato e avrà uno scontro con lui.