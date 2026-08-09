Leocadia chiederà il licenziamento di Petra da La Promessa dopo la malattia: "Bisogna fare con lei come si fa con i cavalli vecchi", dirà a Cristobal, "Ringraziare del servizio e sopprimerli".

Le anticipazioni rivelano che Cristobal sarà molto dispiaciuto per il trattamento che Leocadia vuole riservare a Petra. La signora De Figueroa, comunque, non avrà nessuna pietà per la governante che a suo dire non sarà più efficiente come una volta. Alla fine, Petra resterà al palazzo, ma sarà retrocessa.

La malattia di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un periodo infernale per Petra che dovrà arrendersi alla malattia.

La governante peggiorerà di giorno in giorno e non potrà più fingere che il suo sia un semplice raffreddore. Presto Petra sarà costretta a restare a letto e i dolori saranno impossibili da sopportare. Dopo alcune visite il medico avrà una diagnosi impietosa: 'Petra ha il tetano, morirà", dirà a don Samuel che preparerà tutti al peggio. Le speranze di una ripresa saranno pari a zero, ma grazie a Manuel avverrà un miracolo. Il marchesino volerà per recuperare un siero sperimentale che riuscirà a far guarire Petra dalla terribile malattia. La donna si sveglierà proprio mentre Don Samuel le starà dando l'estrema unzione. La forza d'animo e la tenacia della governante saranno fondamentali per la guarigione: nel giro di pochi giorni Petra tornerà al lavoro, sebbene molto debole.

Tutti accoglieranno con gioia la donna, tranne Leocadia che con lei sarà a dir poco spietata.

Leocadia più insensibile che mai

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra riuscirà a guarire e farà di tutto per recuperare il suo posto di lavoro. La donna si sforzerà di dare il massimo per apparire efficiente agli occhi di Cristobal che apprezzerà la sua dedizione. Leocadia, però, non sarà dello stesso parere del maggiordomo e chiederà il licenziamento della fedele servitrice. "Dobbiamo fare con lei come si fa con i cavalli vecchi", dirà la donna al suo amante, "Ringraziarli del servizio e sopprimerli". Cristobal sarà senza parole e non se la sentirà di cacciare Petra, ma sarà costretto a farla retrocedere a semplice domestica.