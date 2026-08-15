Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Margarita aiuterà Angela a liberarsi di Lorenzo. La donna ricatterà il capitano de La Mata affinché annulli lo sposalizio con la ragazza grazie ad alcune informazioni compromettenti.

Margarita aiuta Angela a non sposare Lorenzo

Margarita farà ritorno alla tenuta a distanza di molto tempo. La donna deciderà di aiutare Angela a non contrarre matrimonio con Lorenzo. Per farlo, la madre di Martina informerà il capitano de La Mata di essere in possesso di alcune informazioni compromettenti sul suo conto.

La donna rivelerà all'uomo di sapere che ha un figlio segreto grazie ad una soffiata della baronessa di Grazalema e del conte di Ayala. La rivelazione sembrerà colpire nel segno Lorenzo, che si rifiuterà d'incontrare gli altri abitanti della tenuta per molti giorni. Il capitano de La Mata temerà che il suo segreto venga a luce se non rinuncerà a sposare Angela. L'uomo, a questo punto, sorprenderà tutti quanti nel corso di una cena in famiglia.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo rompe il fidanzamento con Angela

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo esclamerà: "Visto che siamo tutti qui non trovo il motivo di rimandare oltre. Voglio annunciare ufficialmente che intendo rompere il fidanzamento con Angela." Leocadia apparirà sorpresa dalla notizia.

Il capitano de La Mata offrirà poche spiegazioni alla famiglia, evitando di spiegare per quale motivo ha rinunciato a sposare Angela. L'uomo continuerà: "Non è piacevole sposare una pazza", facendo riferimento alla defunta moglie Eugenia. Tutti, a questo punto, difenderanno la figlia di Leocadia dalle parole di Lorenzo.

Intanto Curro correrà nella stanza, incapace di contenere il desiderio di baciare e abbracciare la sua amata. L'ex baronetto rivelerà ad Angela che è stata sua zia Margarita ad aiutarla a liberarsi di Lorenzo. La figlia di Leocadia apparirà al settimo cielo, non riuscendo a smettere di piangere: "Non ho idea di come abbia fatto tua zia ma le devo tutto". Angela chiederà a Curro di rimanere con lei per il resto della notte sebbene all'inizio sia incerto sul da farsi. Alla fine, i due vivranno un momento di passione.