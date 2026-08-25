Le trame delle nuove puntate de La Promessa in onda attualmente in Spagna e tra un anno su Rete 4 rivelano che Angela informerà i Lujan che Maximo è suo padre. Alonso consiglierà al duca di Buenaventura di riconoscere la ragazza come sua figlia ma lui non vorrà. La decisione non piacerà ad Angela che avrà un acceso scontro col genitore.

Angela scopre che Maximo è suo padre

L'arrivo improvviso di Maximo destabilizzerà Leocadia. Quest'ultima cercherà di abbandonare la tenuta insieme alla figlia ma senza riuscirci. Intanto, il duca di Buenaventura strattonerà Angela scambiandola per Martina.

La ragazza non prenderà affatto bene il gesto dell'uomo.

Qualche giorno dopo, Angela origlierà una conversazione tra Maximo e Leocadia. Sarà in questa circostanza che la fidanzata di Curro scoprirà che il nuovo arrivato è suo padre. Intanto il duca avvertirà la darklady che non potrà più tenerlo lontano da sua figlia. L'uomo informerà Leocadia di non voler riconoscere Angela come sua primogenita ma di volerla portare via dalla tenuta. La compagna di Curro penserà di scappare dal palazzo dopo aver scoperto il segreto di sua madre.

Anticipazioni La Promessa: Angela chiede a Maximo di lasciare la tenuta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Angela farà ritorno alla tenuta dopo una breve fuga.

La ragazza deciderà di raccontare a tutti la vera identità di Maximo. I Lujan reagiranno con stupore di fronte all'incredibile rivelazione della ragazza. Tutti avranno pareri diversi sull'accaduto. Leocadia affermerà che Maximo e Cruz avevano ordinato di ucciderla a Romulo che le aveva risparmiato la vita quando scoprì che era in attesa di una bambina. Alonso, a questo punto, consiglierà al duca di Buenavenuta di riconoscere sua figlia ma lui sarà irremovibile nella sua decisione, preferendo che le cose restino immutate. Angela esploderà con rabbia, scagliandosi contro suo padre: "Cosa sono io per te? Sono tua figlia."

Maximo cambierà atteggiamento nei confronti della ragazza, apparendo disposto a riconoscerla come legittima erede anche se ai suoi tempi. Ma Angela non sarà disposta a scendere a patti con l'uomo. La ragazza consiglierà a Maximo di comportarsi come un adulto responsabile e di andare via il primo possibile dalla tenuta.