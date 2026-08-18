Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 raccontano che Adriano dovrà affrontare una nuova prova molto difficile dopo essere stato abbandonato dalla moglie Catalina. L'uomo scoprirà di aver perso la vista dopo aver contratto una grave infiammazione agli occhi.

Adriano perde la vista

Tutto inizierà quando Adriano si dedicherà completamente al progetto del rifugio per i più bisognosi. L'uomo aiuterà Martina a convincere il consiglio di amministrazione ad occuparsi del loro progetto. Tutti festeggeranno la bella notizia eccetto il marito di Catalina che accuserà un violento raffreddore che lo costringerà a rimanere a letto per diverso tempo.

La malattia si rivelerà più seria del previsto poiché quando cercherà di alzarsi da letto non riuscirà a vedere nulla. Adriano, a questo punto, andrà nel panico mentre il marchese chiamerà immediatamente il dottore. Quest'ultimo diagnosticherà all'uomo una neurite ottica causata dall'influenza. Il medico dirà che la cecità può risolversi in poco tempo mentre a volte è irreversibile poiché l'infiammazione è troppo grave.

Anticipazioni La Promessa: Martina rimane vicina ad Adriano durante la malattia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il medico non darà buone notizie ad Adriano, confermando che la sua infiammazione agli occhi è molto grave e che potrebbe non tornare più a vedere. La notizia gelerà il cuore del marito di Catalina, che si lascerà andare allo sconforto.

Martina rimarrà vicina all'uomo in questo momento così delicato della sua vita. La compagna di Jacobo dimostrerà di provare più di una semplice amicizia per Adriano, con il quale instaurerà un legame sempre più forte in seguito alla partenza di Catalina dal marchesato de Lujan.

Manuel e Tono hanno dato un'ultima possibilità ad Enora

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti della soap opera andati in onda a fine agosto su Rete 4, Manuel e Tono hanno accusato Enora di aver rubato altri progetti. La ragazza si è scusata e ha giustificato il suo comportamento con le solite motivazioni. I due ragazzi le hanno concesso una seconda possibilità, sottolineando che sarebbe stata l’ultima.