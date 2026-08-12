Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra un anno su Rete 4 rivelano che Maximo farà il suo arrivo nel marchesato per informare Leocadia di essere venuto per riprendersi sua figlia Angela. Le parole saranno udite da quest'ultima che sconvolta non esiterà a scappare dalla tenuta.

Maximo accusa Leocadia di averlo sedotto solo per interesse

Tutto inizierà quando Leocadia dimostrerà di avere paura di Maximo, appena arrivato alla tenuta insieme ai suoi domestici personali. La darklady chiederà al duca per quale motivo sia arrivato nel marchesato de Lujan visto che non gli è mai interessato niente né di lei né di Angela.

La donna dichiarerà: "Pensavo fossi morto, il tuo arrivo mi ha sorpresa!". L'uomo apparirà stupito che la nobildonna provi ancora rancore nei suoi confronti. Leocadia, a questo punto, perderà la ragione, accusandolo di averla abbandonata e fatta soffrire. Ma il duca non sarà pentito per aver lasciato di punto in bianco la darklady, che in quel momento attendeva una bambina. L'uomo accuserà Leocadia di averlo sedotto solo per interesse, volendo ereditare il titolo nobiliare della sua famiglia.

Anticipazioni La Promessa: Angela scappa appreso che Maximo è suo padre

Le anticipazioni di La Promessa rivelano che la darkady porrà fine alla discussione con Maximo, avvertendolo che ormai è troppo tardi per fare il padre di Angela.

Il duca informerà la donna di non aver nessuna intenzione di riconoscerla come sua figlia ma di volerla portare via da lei. Le parole saranno udite da Angela, che sarà appostata dietro alla porta della camera da letto della madre.

Il giorno dopo, Leocadia si accorgerà che sua figlia non si è presentata in sala, sorprendendo anche Curro (Xavi Loclìk). La donna ammetterà: "Angela di solito è puntuale come un orologio svizzero" dopo aver ordinato alla domestica di andarla a chiamare. Manuel (Arturo Garcia Sancho), Alonso, Maximo e Lorenzo De La Mata crederanno che la ragazza abbia fatto tardi mentre Teresa li informerà di aver trovato il suo letto disfatto. Curro in ansia si metterà alla ricerca della sua fidanzata mentre Leocadia apparirà preoccupata.