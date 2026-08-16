Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che alla tenuta avverranno alcuni importanti cambiamenti. Cristobal affiderà a Teresa il ruolo di governante dopo che Petra tornerà ad essere una semplice domestica.

Petra torna ad essere una semplice domestica a causa di Leocadia

Petra attraverserà un momento difficile dopo aver contratto il tetano. La cura avrà il risultato sperato e la donna potrà tornare a lavoro seppur molto debilitata. La governante compierà degli errori che non passeranno inosservati a Leocadia, che avrà intenzione di licenziarla, non ritenendola più adatta al ruolo.

La darklady ordinerà a Cristobal di licenziare Petra, mandandola in pensione come era successo per Romulo. Il maggiordomo capo prenderà le difese della governante, ammettendo di non avere motivi sufficienti per procedere al suo licenziamento. Petra rimarrà così alla tenuta ma come semplice domestica. La donna non avrà altra scelta che accettare il ridimensionamento del suo ruolo. L'Arcos dirà a Leocadia di star migliorando ogni giorno e di rivalutare il suo licenziamento come governante.

Anticipazioni La Promessa: Cristobal affida a Teresa il ruolo di governante

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Petra rimarrà profondamente ferita dopo che Leocadia e Cristobal si rifiuteranno di concederle una seconda chance.

Il maggiordomo capo, a questo punto, penserà alla persona con cui sostituire l'Arcos. L'uomo chiederà a Teresa di venire nel suo ufficio poiché ha un'importante comunicazione da darle. Cristobal annuncerà: "La persona con cui sto pensando di sostituire la signora Arcos è lei, signora Villamil. Ho fatto il suo nome per il posto di governante e Leocadia è d’accordo".

Teresa accetterà il nuovo ruolo anche se consapevole delle possibili conseguenze. Cristobal riunirà poi tutta la servitù nel cortile per annunciare ufficialmente il nuovo incarico della Villamil. I suoi colleghi appariranno entusiasti tranne Petra. La nuova governante ammetterà: "Cercherò di essere all'altezza della situazione e di svolgere i miei nuovi compiti al meglio delle mie capacità."