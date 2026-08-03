Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Leocadia deciderà di rendere pubblico alcuni segreti che ha custodito per anni. La darklady sconvolgerà Alonso quando gli racconterà che Cruz aveva ordinato la sua morte.

Leocadia racconta la sua passata relazione con Maximo

Angela farà perdere le proprie tracce dopo aver scoperto che Maximo è suo padre. Cristobal inizierà a sospettare che dietro alla scomparsa della ragazza c'è lo zampino del nuovo arrivato ma Leocadia respingerà subito tale ipotesi, convinta che sia innocente.

In questa circostanza, il maggiordomo capo rimprovererà la darklady per non avergli raccontato la verità sul suo passato con Maximo ma lei lo liquiderà senza dargli una spiegazione. Allo stesso tempo, il nuovo arrivato ordinerà ai suoi domestici personali di controllare le voci che circolano tra la servitù in merito alla scomparsa di Angela.

Intanto la tensione all'interno della tenuta crescerà sempre di più. Leocadia finirà per raccontare ad Alonso della sua passata relazione con Maximo e per quale motivo abbia deciso di sposare un altro uomo. Anche il nobile farà la stessa cosa col marchese, fornendo una versione completamente diversa dei fatti. L'uomo descriverà la darklady come un'opportunista.

Le parole di Maximo scateneranno la reazione della madre di Angela, che stanca racconterà alcuni segreti che ha custodito per anni.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia rivela ad Alonso che Cruz chiese a Romulo di ucciderla

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia rivelerà di essere viva soltanto perché Romulo si rifiutò di eseguire l'ordine ricevuto da Cruz di ucciderla. La confessione lascerà tutti senza parole tra cui Alonso, che avrà paura delle conseguenze che questa verità potrebbe avere se diventasse di dominio pubblico. Il marchese proporrà a Maximo di riconoscere pubblicamente Angela come sua figlia prima che la situazione degeneri, ma lui rifiuterà categoricamente la proposta.

Catalina ha lasciato la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio agosto su Rete 4, Catalina ha lasciato la tenuta a causa delle minacce del barone di Valladares. La ragazza ha detto addio ai suoi figli ed Adriano con una lettera prima di abbandonare per sempre il marchesato. Intanto la scomparsa della cugina di Martina ha allarmato suo marito che ha iniziato alcune ricerche per ritrovarla. Leocadia, invece, ha deciso di concedere la mano di Angela a Lorenzo. La darklady ha ceduto al ricatto del capitano de La Mata, temendo che il suo segreto riguardante la morte di Jana venisse a galla.