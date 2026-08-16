Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Angela scoprirà alcuni dettagli della storia d'amore avuta tra Leocadia e Maximo. La giovane apprenderà che sua madre era stata lasciata dal conte di Buenavenuta dopo aver scoperto che attendeva una figlia.

Leocadia racconta ad Angela di aver voluto formare una famiglia con Maximo

Leocadia deciderà di avere una conversazione a cuore aperto con Angela. La darklady racconterà alla figlia la storia d'amore avuta con Maximo, dalla quale ha avuto lei. La donna spiegherà che il duca di Buenaventura era un uomo intelligente e brillante, appartenente ad un ottimo partito.

Leocadia dichiarerà: "Mi ero accorta che anche lui mi aveva notato. Era un buon amico della famiglia Lujan e non avevo bisogno di altre garanzie per pensare che fosse una brava persona, qualcuno con cui formare una famiglia".

Ma le parole di Leocadia non sembreranno combaciare con quelle di Maximo. Il nobile rivelerà ad Alonso di aver avuto solo una passione giovanile con la darklady, definendola una donna bellissima con un carattere audace difficile da starle lontano. Il marchese chiederà al duca se tra di loro c'è stato solo divertimento e lui risponderà affermativamente.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia era stata ripudiata da Maximo a causa della gravidanza

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia racconterà ad Angela di essere rimasta incinta di Maximo.

La giovane capirà che il duca aveva ripudiato sua madre alla scoperta che attendeva una figlia da lui. La darklady proverà a difendere la scelta del suo ex amante, dichiarando: "Non era facile per nessuno dei due. Le nostre famiglie appartenevano a ceti sociali molto diversi. Io lo spinsi a sposarmi e a regolarizzare la nostra situazione e per un momento pensai che lo avrebbe fatto". La donna rivelerà ad Angela di aver dato un ultimatum a Maximo, che lo portò a voltarle le spalle sostenendo di non poter affrontare uno scandalo in quanto erede del clan Buenaventura.

La versione della darklady non combacerà nuovamente con quella del duca. Il nobile accuserà la sua ex amante di aver voluto a tutti i costi un erede per ottenere un titolo nobiliare e di essere caduto nella sua trappola. Il marchese rimprovererà il suo amico per aver messo incinta Leocadia e di non essersi assunto le responsabilità di Angela visto che è sua figlia.