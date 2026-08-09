Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Teresa inizierà a provare un interesse per Cristobal dopo aver iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme a lui. La vicinanza dei due farà arrabbiare Leocadia, soprattutto quando li vedrà baciarsi appassionatamente in una delle stanze della tenuta di Alonso.

Leocadia vede un bacio appassionato tra Teresa e Cristobal

Jacobo instillerà il dubbio in Leocadia che Teresa e Cristobal abbiano una relazione segreta. La darklady deciderà di affrontare il maggiordomo capo, che smentirà di avere un interesse per la domestica.

Una vera e propria bugia poiché Cristobal non riuscirà a rimanere distante da Teresa, per la quale inizierà a provare un sentimento. I due si lasceranno andare ad un bacio appassionato all'oscuro di essere spiati da una figura. Leocadia comparirà poco dopo nell'ufficio lasciando i due amanti senza parole. Il maggiordomo capo prenderà le difese di Teresa quando la madre di Angela l'accuserà di essere una svergognata. L'uomo affermerà di essere il responsabile di quello che è accaduto. Ma la darklady non vorrà sentire ragioni, volendo informare Alonso di quanto visto in uno degli uffici della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia chiede ad Alonso di licenziare Teresa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia correrà dal padre di Manuel (Arturo Garcia Sancho), raccontandogli di aver visto Teresa avventarsi su Cristobal e baciarlo con grande trasporto.

La donna chiederà al marchese di licenziare immediatamente la domestica per evitare che uno scandalo colpisca nuovamente la tenuta. Il marchese, a questo punto, avrà un confronto con Cristobal e Teresa, che ammetteranno di essersi lasciati trasportare dalla passione. L'uomo deciderà di non licenziare nessuno, considerando la domestica una professionista impeccabile e di non volerla giudicare per un singolo episodio. Il piano di Leocadia non avrà l'esito sperato. La donna sarà così costretta a trovare una nuova soluzione per allontanare Teresa da colui con il quale ha una relazione segreta da ormai tantissimo tempo.