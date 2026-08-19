Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Lorenzo renderà pubblico il suo sposalizio con Angela (Marta Costa) nel corso di una festa per celebrare il duca Lisandro alla tenuta. In questo modo, il capitano de La Mata riuscirà ad impedire la cerimonia nuziale tra la ragazza e Beltran organizzata da Leocadia e Jacobo in grande segreto.
Lorenzo manda a monte le nozze tra Angela e Beltran
Tutto inizierà quando Angela si accingerà a diventare la moglie di Beltran al termine della festa organizzata per festeggiare il duca Lisandro alla tenuta.
Il promesso sposo infatti aspetterà la fidanzata in una chiesetta lontana dal party per diventare suo marito e liberarla da Lorenzo. Ma il destino avrà un piano ben diverso per la figlia di Leocadia. Lorenzo comunicherà a tutti gli invitati di voler sposare Angela al termine di un brindisi collettivo. La ragazza non potrà fare altro che reggere il gioco del capitano de La Mata, capendo che le nozze con Beltran non potranno essere celebrate a causa dell'annuncio appena reso pubblico.
Successivamente Lorenzo informerà Leocadia di aver mandato a monte la cerimonia tra Angela e Beltran di cui era al corrente nei minimi dettagli. L'uomo pretenderà che la darklady organizzi le sue nozze per poi chiederle di cacciare l'amico di Jacobo dalla tenuta se non vuole che lo uccida davanti a lei.
Leocadia non avrà altra scelta che invitare Beltran a lasciare il palazzo all'oscuro di tutti per poi piegarsi al volere di Lorenzo (Guillermo Serrano).
Anticipazioni La Promessa: Beltran dispiaciuto per non essere riuscito ad aiutare Angela
Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Beltran apparirà dispiaciuto, tanto da comunicare ad Angela che gli avrebbe fatto piacere aiutarla a liberarsi di Lorenzo. Il giovane chiederà a Jacobo d'informare tutti i residenti di essere scappato velocemente dalla tenuta a causa di un malore grave da parte del padre. Curro (Xavi Lock) apparirà indispettito dall'ennesima vittoria da parte di Lorenzo, tanto da spiegare a Pia di avere intensione di fare il possibile per evitare le loro nozze.