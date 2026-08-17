La Promessa si prepara a sorprendere il pubblico di Rete 4 con una serie di episodi ricchi di colpi di scena. Al centro delle nuove trame ci saranno Manuel e Julieta, sempre più uniti nonostante gli ostacoli che continuano a minacciare il loro rapporto. Parallelamente, emergeranno verità inconfessabili che riguardano Petra, mentre la situazione sentimentale di Martina, Adriano e Jacobo diventerà sempre più esplosiva. Tra scontri familiari, riconoscimenti inattesi e segreti destinati a venire a galla, nulla sarà più come prima alla tenuta.

Manuel lascia La Promessa con Julieta

La presenza soffocante di Ciro continuerà a mettere Julieta sotto pressione, al punto da spingerla a valutare l'idea di lasciare La Promessa. La giovane temerà che l'uomo possa usare i suoi sentimenti per manipolarla e condizionare le sue scelte, ma troverà in Manuel un alleato prezioso. Determinato a proteggerla, Manuel le proporrà di affrontare insieme le difficoltà e metterà in atto un piano per permetterle di allontanarsi dai suoi problemi per qualche giorno. Approfittando dell'assenza di Ciro, i due partiranno insieme e raggiungeranno una località lontana dalla tenuta. Per Manuel sarà soltanto un modo per offrire serenità all'amica, ma la complicità tra loro crescerà in modo evidente.

Durante questa fuga lontano da occhi indiscreti, Julieta si lascerà sopraffare dalle emozioni. Colpita dall'affetto e dall'attenzione che Manuel le sta dimostrando, finirà per baciarlo, trasformando quello che doveva essere un semplice viaggio in un momento destinato a cambiare il loro rapporto.

Petra sconvolge Pia con una confessione: il passato nasconde ancora verità inquietanti

Nel frattempo, una delle vicende più oscure riguarderà Petra. Messa alle strette dalle domande di Pia, la donna inizierà a parlare del difficile rapporto con sua sorella Tomasa, ammettendo di aver commesso in passato un gesto gravissimo nei suoi confronti. La governante rivelerà di essere stata responsabile dell'allontanamento di Tomasa, mandata a lavorare lontano dalla famiglia, ma questo sarà soltanto una parte della verità.

Tra lacrime e sensi di colpa, Petra lascerà intendere che esiste un segreto ancora più pesante, qualcosa che non ha mai trovato il coraggio di confessare e che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Intanto, anche altre storie terranno banco alla tenuta. Jacobo faticherà ad accettare la relazione tra Martina e Adriano e arriverà a meditare una clamorosa vendetta, deciso a raccontare a tutti il loro tradimento. Curro, invece, riceverà una lettera destinata a cambiargli la vita: la Corona ratificherà ufficialmente la Contea di Linaja, una notizia destinata ad accrescere il suo prestigio e a riservargli ulteriori sorprese. Nel frattempo, le tensioni in cucina continueranno a crescere a causa dell'atteggiamento sempre più autoritario di Julio, alimentando un clima di forte malcontento tra il personale della tenuta.