Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel (Arturo Garcia Sancho) scoprirà che Leocadia ha ingaggiato un finto comandante per sabotare la sua azienda. L'erede del marchesato avrà un duro faccia a faccia con la darklady, alla quale dirà di lasciare immediatamente la tenuta.

Manuel apprende che Leocadia ha cercato di sabotare la sua azienda

Tutto inizierà quando Leocadia proverà a sabotare l'azienda di Manuel, facendo arrivare il comandante Rivero con un ordine molto chiaro. L'uomo di legge informerà l'erede del marchesato di voler ispezionare tutti i prodotti usati nella sua officina per costruire motori aerei.

Qualche ora dopo, il figlio di Alonso si presenterà da Leocadia per informarla della partenza di Rivero. La darklady rimarrà stupita dal comportamento del comandante. Manuel, a questo punto, spiegherà alla donna di avergli dato un bel pugno e che è scappato con un occhio nero dalla tenuta. Leocadia si fingerà sorpresa, tanto che il giovane l'accuserà di essere un'attrice. Il vedovo di Jana dirà alla donna di essere in possesso di una lettera scritta di Rivero in cui dichiara di essere stato pagato da lei per fingersi un soldato. Leocadia non si tirerà indietro, ammettendo: "Con quel pezzo di carta non arriverai da nessuna parte."

Anticipazioni La Promessa: Manuel chiede a Leocadia di lasciare la tenuta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel offrirà alla madre di Angela una via di uscita per evitare un nuovo scandalo alla tenuta.

Il vedovo di Jana (Ana Garces) inviterà Leocadia ad abbandonare immediatamente la sua dimora in cambio del suo silenzio sulla vicenda. La donna continuerà a sostenere la sua versione, ribadendo di essere innocente. Le parole della darklady non saranno credute dall'erede del marchese, che dichiarerà: "Se fossi in te accetterai l'opportuna che ti sto offrendo." La donna rimarrà in silenzio, incapace di rispondere all'affronto subito da Manuel. La madre di Angela sarà quindi costretta a trovare una strategia per tornare nelle grazie dell'erede del marchesato e non venire cacciata dalla tenuta di Alonsso.