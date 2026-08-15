Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, annunciano episodi particolarmente intensi per gli abitanti della tenuta. Al centro della scena ci sarà Manuel, che vivrà un momento carico di emozione durante il battesimo della piccola Jana, mentre nuove tensioni coinvolgeranno Martina, Adriano e Jacobo. Non mancheranno inoltre preoccupazioni per Simona e Candela, che si ritroveranno in una situazione delicata a causa delle mosse sempre più provocatorie di Julio.

Manuel padrino della piccola Jana: commozione al battesimo

Le prossime puntate saranno segnate dal battesimo della figlia di María Fernández, un evento destinato a riunire gran parte dei protagonisti della soap. Dopo aver riflettuto a lungo sulla scelta del padrino, María prenderà la sua decisione definitiva indicando proprio Manuel per questo ruolo così importante. La cerimonia si svolgerà in un clima di grande gioia e permetterà a Manuel di vivere uno dei momenti più emozionanti degli ultimi tempi. Il marchesino terrà infatti tra le braccia la piccola Jana davanti agli invitati, condividendo la felicità della famiglia e degli amici più vicini. Nel frattempo, però, il ragazzo continuerà a fare i conti con i problemi economici che minacciano i suoi affari.

Ciro e Lorenzo porteranno avanti un piano poco trasparente ai suoi danni, approfittando della sua fiducia per gestire alcune operazioni che rischiano di causargli gravi conseguenze.

Simona e Candela in ansia, Martina confessa il tradimento a Jacobo

Sul fronte della servitù, la situazione si farà sempre più complicata per Simona e Candela. Le due cuoche finiranno nel mirino di Julio, che continuerà a sabotare il loro lavoro senza alcun rimorso. Dopo l'ennesimo incidente in cucina, Alonso pretenderà spiegazioni e Julio approfitterà dell'occasione per chiedere un incontro privato che metterà in allarme le due donne. Le anticipazioni rivelano che Simona e Candela saranno profondamente scosse dall'evolversi della vicenda, temendo ulteriori ripercussioni sul loro futuro alla tenuta.

Contemporaneamente, esploderà il caso sentimentale che coinvolge Martina, Adriano e Jacobo. Schiacciata dai sensi di colpa, Martina deciderà finalmente di dire la verità al suo promesso sposo e gli confesserà di amare un altro uomo. La rivelazione provocherà la furiosa reazione di Jacobo, che si sentirà tradito sia dalla giovane sia da Adriano. La confessione rischierà così di aprire una nuova frattura all'interno della tenuta, dando il via a uno dei conflitti più accesi delle prossime puntate della soap.