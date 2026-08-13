Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Maria Fernandez scoprirà di essere rimasta incinta dopo aver trascorso una notte con un donnaiolo di Lujan. La domestica informerà Pia di voler mettere fine alla gravidanza, non potendo fare affidamento sul padre del bambino.

Maria dice a Padre Samuel di essere incinta

Maria inizierà ad accusare degli svenimenti durante le ore di lavoro. Pia chiederà alla sua collega se è in attesa di un bambino. La giovane negherà con fermezza tale eventualità. Col passare del tempo, però, Maria valuterà tale ipotesi, coinvolgendo Padre Samuel.

La donna confiderà al prelato di essere rimasta incinta dopo una notte di passione con uno conosciuto a Lujan. L'uomo e Pia daranno il loro sostegno a Maria, che valuterà seriamente se interrompere la sua gravidanza. Maria, a questo punto, dirà all'Adarre di voler abortire, temendo di venire licenziata da Alonso. Pia presenterà Paca all'amica. La levatrice esperta in aborti metterà al corrente Maria della procedura invasiva e soprattutto illegale. Ma la ragazza non desisterà nella sua intenzione di porre fine alla gestazione.

Anticipazioni La Promessa: Maria informa Pia di stare pensando ad abortire

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pia chiederà a Maria l'identità del padre del bambino che attende.

La giovane confiderà alla donna di aver passato la notte con Carlo, un donnaiolo del paese su cui non può fare affidamento. La domestica temerà che il giovane non sia pronto ad assumersi le responsabilità di padre. Per questo motivo, Maria valuterà seriamente l'intenzione di abortire anche se spaventata dalle possibili conseguenze.

Pia ha fatto ritorno alla tenuta

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà agosto su Rete 4, le condizioni di salute di Petra si sono aggravate dopo aver contratto il tetano. Il dottore ha informato gli amici della donna della presenza di una cura in grado di salvarla. Samuel e lo staff hanno accettato di somministrare il nuovo farmaco a Petra nella speranza che avesse effetto. Pia, invece, ha fatto ritorno alla tenuta, apparendo felice di poter riabbracciare il figlio e gli amici.