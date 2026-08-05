Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Canale 5 raccontano che Petra tornerà a lavoro nonostante sia ancora debilitata a causa della grave forma di tetano che aveva contratto. Gli sforzi della donna non colpiranno Leocadia, la quale deciderà di degradarla a semplice domestica.

Petra torna a lavoro nonostante le sue precarie condizioni di salute

Tutto inizierà quando Petra riuscirà a salvarsi da una grave forma di tetano grazie all'antidoto procurato da Lorenzo, che accetterà di aiutarla soltanto per esaudire una richiesta di Angela.

Nonostante il parere contrario del medico e di Padre Samuel, la governante farà subito ritorno al lavoro. La donna avrà paura di perdere il suo ruolo di governante e per questo tenterà di nascondere dolori e malesseri pur non essendosi ancora ristabilita completamente.

Cristobal si mostrerà comprensivo con Petra, rendendosi conto dell'impegno che sta mettendo per garantire il normale funzionamento della tenuta dei Lujan. Ma l'atteggiamento del maggiordomo capo non sarà condiviso da Leocadia. Quest'ultima giudicherà ormai inutili gli sforzi di Petra, arrivando a definirla "merce avariata" durante una discussione con Cristobal.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia degrada Petra da governante a semplice domestica

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia penserà di licenziare Petra anche se poi cambierà idea, permettendole di restare alla tenuta solo come domestica. La donna accetterà la decisione nonostante appaia molto addolorata. L'unica che si mostrerà solidale con Petra sarà Pia, la quale l'aiuterà nelle mansioni più faticose. Nel frattempo nei corridoi della tenuta inizieranno le prime indiscrezioni sul nome della futura governante. Maria riterrà che la candidata ideale sia Pia, ma lei si mostrerà scettica, convinta che il difficile rapporto con Cristobal renda impossibile una sua promozione. I sospetti della donna saranno fondati poiché il maggiordomo capo e Leocadia non prenderanno in considerazione il suo nome come nuova governante.

Catalina ha abbandonato la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio agosto su Rete 4, Catalina ha abbandonato il marchesato a causa delle minacce del barone di Valladares. La ragazza ha fatto trovare ad Adriano una lettera in cui l'ha informato di essere dovuta andare via per proteggere lui ed i loro due bambini. La misteriosa scomparsa di Catalina ha preoccupato Alonso, Manuel e Martina che hanno iniziato alcune indagini per ritrovarla. Leocadia, invece, ha ceduto al ricatto di Lorenzo solo per impedirgli di raccontare a tutti che ha ucciso Jana.