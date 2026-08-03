Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Adriano riceverà una strana lettera da Catalina senza un francobollo e un indirizzo dove poterla rintracciare. L'uomo consegnerà la missiva a Leocadia, la quale inizierà a credere che qualcuno si sia spacciato per la ragazza.

Adriano rimane alla tenuta in seguito alla partenza di Catalina

Tutto inizierà quando Catalina abbandonerà la tenuta in seguito alle minacce del barone di Valladares, Il pubblico scoprirà che dietro alla partenza della ragazza si nasconde la mano di Leocadia.

Quest'ultima aveva organizzato il piano con l'aiuto del barone con l'obiettivo di indebolire la famiglia de Lujan. L'addio di Catalina permetterà a Catalina di rafforzare il proprio dominio nella tenuta, ottenendo il controllo degli affari agricoli col sostegno di Jacobo.

Adriano, invece, entrerà in crisi e convinto di non avere più un posto nel palazzo penserà di andarsene insieme ai suoi due gemelli per iniziare una nuova vita altrove. Ma Martina riuscirà a far cambiare idea al ragazzo, che deciderà di restare e concentrarsi esclusivamente sulla crescita dei figli. Il marito di Catalina finirà così per trascorrere sempre più tempo accanto a Martina. La vicinanza finirà per infastidire Jacobo, il quale apparirà sempre più geloso della compagna.

Anticipazioni La Promessa: Una figura misteriosa invia una lettera ad Adriano

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la situazione subirà uno scossone quando Adriano riceverà una lettera apparentemente scritta da Catalina, nella quale gli chiederà perdono per essere andata via e gli prometterà che prima o poi tornerà a casa per ricostruire la loro famiglia. L'uomo penserà di consegnare la missiva a Leocadia, convinto che possa essere utile al detective che hanno ingaggiato per ritrovare Catalina. Ma prima che possa succedere, la lettera sparirà misteriosamente per poi venire ritrovata da Teresa nei vestiti sporchi dei gemelli.

Leocadia, a questo punto, inizierà ad avere dei sospetti sulla provenienza del documento.

La donna sosterrà che Catalina non ha alcuna possibilità d'inviare un messaggio dal luogo in cui è stata costretta a rifugiarsi. La darklady inizierà a credere che qualcuno si sia spacciato per la ragazza ed abbia inviato la lettera ad Adriano per costringerlo a rimanere alla tenuta.

Leocadia ha accettato che Lorenzo sposasse Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Leocadia ha accettato che Lorenzo sposasse Angela per impedirgli di raccontare a tutti che è coinvolta in prima persona nella morte di Jana e del bambino che attendeva. Lope e Vera, invece, hanno affrontato un difficile momento della loro relazione.