Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Cristobal e la guardia civile informeranno Santos che sua madre Ana ha perso la vita. La notizia del decesso della donna giungerà anche a Ricardo Pellicer, il quale farà ritorno alla tenuta per stare vicino al figlio.

Cristobal informa Santos che sua madre Ana è morta

La storyline prenderà il via quando Cristobal (Fernando Coronado) comunicherà a Santos del decesso di sua madre Ana dopo l'arrivo della guardia civile alla tenuta. Il valletto cercherà di mostrarsi freddo davanti ai colleghi, tanto da rifiutarsi di prendere qualche giorno di riposo.

Il giovane continuerà a lavorare per non pensare troppo alla morte della madre. Tutti i colleghi offriranno al ragazzo il loro sostegno. In questa circostanza, Santos confiderà a Pia di essere sopraffatto dal dolore. La domestica cercherà di consolare il giovane, dichiarando: "Nessuno è mai veramente preparato ad affrontare una cosa di questo genere." Santos e Cristobal si riuniranno poi in ufficio per discutere sulle ultime novità scoperte dalla guardia civile sulla morte di Ana. Il commissario comunicherà ai due uomini di voler chiudere il caso nonostante ci siano molte lacune.

Anticipazioni La Promessa: Ricardo torna alla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la guardia civile darà a Santos il consenso per la sepoltura della salma dopo l'esecuzione dell'autopsia.

Il ragazzo preferirà dare l'ultimo saluto ad Ana da solo. Ma ecco, che Ricardo farà ritorno improvvisamente alla tenuta per stare al fianco al figlio. Il pubblico scoprirà che la guardia civile aveva informato l'ex maggiordomo della tragedia. Il giovane ringrazierà suo padre per essere venuto per poi mettersi a piangere a dirotto.

Ricardo cercherà di star vicino al primogenito, rammaricandosi che abbia dovuto affrontare il funerale di Ana da solo. Pellicer si riunirà poi con tutti i suoi ex colleghi compresa Pia, la quale esprimerà le sue condoglianze per la fine tragica della rivale in amore. La donna accoglierà con freddezza l'ex maggiordomo dopo che aveva abbandonato la tenuta senza salutarla.