La prossima stagione televisiva si annuncia ricca di appuntamenti imperdibili, con una straordinaria concentrazione di star di Hollywood che sempre più spesso alternano il grande al piccolo schermo. Dopo successi recenti come "Shrinking" con Harrison Ford e la nuova "Matlock" con Kathy Bates, il pubblico è pronto ad accogliere nuove produzioni con attori di primissimo piano. Questa tendenza è confermata dalle novità annunciate dalle principali piattaforme streaming, con un elenco che include Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Michelle Pfeiffer, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh, tra le tante celebrità.

Uno degli eventi più attesi è la serie comedy "Brothers", in arrivo su Apple TV dal 23 settembre. La produzione riunisce la celebre coppia Woody Harrelson e Matthew McConaughey, già apprezzati nella prima stagione di "True Detective". In "Brothers", i due interpretano versioni romanzate di se stessi, ritrovandosi a vivere con le rispettive famiglie nello stesso ranch e affrontando un possibile segreto che li lega. McConaughey ha sottolineato come il progetto sia una naturale prosecuzione della loro forte intesa, artistica e personale, consolidando l'offerta comedy di alto profilo internazionale di Apple TV.

Anticipazioni Sci-Fi e Nuovi Adattamenti Letterari

Il 25 novembre debutterà su Prime Video "Blade Runner 2099", una miniserie sci-fi molto attesa.

Ambientata cinquant'anni dopo "Blade Runner 2049", narra l'alleanza forzata tra una fuggitiva umana e una replicante. Hunter Schafer e Michelle Yeoh sono tra le protagoniste. Nello stesso periodo, Florence Pugh sarà il volto principale di "East of Eden (La valle dell’Eden)", un nuovo adattamento in miniserie del romanzo di John Steinbeck per Netflix, previsto in autunno. La regia è affidata a Zoe Kazan, nipote di Elia Kazan, che diresse il film cult del 1955 con James Dean. Questo progetto evidenzia la crescente tendenza a riproporre classici letterari in formato seriale.

Netflix presenterà anche, in inverno, la miniserie "The Murder of JonBenet Ramsey", che ripercorre l'irrisolto omicidio della piccola star dei concorsi di bellezza, avvenuto nel 1996.

Melissa McCarthy e Clive Owen vestiranno i panni dei genitori, a lungo tra i sospettati in un caso che ha profondamente segnato l'immaginario collettivo statunitense.

Grandi Nomi in Nuovi Ruoli: Da Kristen Stewart a Kenneth Branagh

Tra le novità più significative, Kristen Stewart farà il suo debutto da protagonista in televisione con "The Challenger" su Prime Video. Interpreterà l'astronauta Sally Ride, la prima donna americana nello spazio e figura centrale nella commissione d'inchiesta sul disastro dello Space Shuttle Challenger del 1986. Kenneth Branagh tornerà sul piccolo schermo con la serie drammatica "Laird" per Paramount+, dove sarà un proprietario terriero scozzese determinato a proteggere la sua tenuta dalle mire di un miliardario americano.

Catherine Zeta-Jones si calerà nei panni di un'ex trafficante di droga diventata mercante d'arte in "Kill Jackie", una serie thriller per Sky, dove dovrà sfuggire a una squadra di sicari noti come "Demoni". Viola Davis sarà protagonista e produttrice di "Ascent" per Paramount+, interpretando una spietata stratega aziendale la cui vita viene sconvolta dal rapimento della figlia. Il nuovo adattamento seriale di "Orgoglio e pregiudizio" per Netflix vedrà Emma Corrin e Olivia Colman rispettivamente nei ruoli di Elizabeth Bennet e Mrs. Bennet.

Altri progetti di rilievo includono Ben Stiller in "Protective Custody" per Apple TV, dove darà volto a un finanziere caduto in disgrazia e accusato di frode.

Phoebe Dynevor e Samantha Morton saranno al centro di "Dirty", una serie drama noir per Prime Video. Infine, Caitriona Balfe, già star di "Outlander", sarà protagonista della serie thriller horror "Ascension", diretta da Alfonso Cuaron per Apple TV.

La strategia delle piattaforme streaming si conferma orientata a investire su star di fama mondiale e registi di comprovata esperienza, con l'obiettivo di intercettare un pubblico sempre più vasto e diversificato.