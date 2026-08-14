Yildiz e suo padre salveranno Melek dall'aborto forzato nelle prossime puntate de L'Erede, quando Serhat sarà in coma e Akif proverà a eliminare il bambino in arrivo.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif approfitterà delle gravi condizioni di salute di Serhat per prendere il potere e sbarazzarsi delle sue moglie di suo fratello. Il piano prevederà le nozze di Yildiz con Dalyan e l'interruzione della gravidanza di Melek che ha in grembo l'erede.

Melek e Yildiz vicine come mai ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che a lotta al potere non si arresterà e Akif penserà di aver trovato finalmente la sua vittoria.

Tutto avrà inizio quando Asir sparerà contro Serhat tre colpi di arma da fuoco, riducendolo in fin di vita. Questo accadrà in un momento molto felice, proprio quando Melek comunicherà a Serhat di essere incinta. Il capo Yelduran sarà operato d'urgenza ma le sue condizioni resteranno gravissime. Mentre Serhat, in coma, lotterà tra la vita e la morte, Yildiz e Melek per la prima volta non saranno nemiche ma troveranno nel dolore un motivo per comprendersi. Nel frattempo, Akif si sfregherà le mani in vista della sua salita al potere. Nurgul insisterà con suo marito affinché finisce Serhat e abbia finalmente l'anello del capo, ma Akif si affiderà al destino. L'uomo sarà ormai certo che suo fratello non si sveglierà, perché i medici migliori lasceranno poche speranze.

Serhat sarà in coma da troppo tempo e Akif deciderà di agire, preparando i documenti per trasferire tutto nelle sue mani.

Il piano diabolico di Akif per essere l'unico capo

Nelle prossime puntate de L'Erede, Akif convocherà gli avvocati per firmare i documenti e appropriarsi di tutto, ma non si limiterà a questo. L'uomo dovrà sbarazzarsi anche di possibili eredi di Serhat e per questo avrà un piano ben preciso. Akif farà rapire Melek e la farà portare in un a clinica per costringerla ad abortire e nel frattempo farà arrivare Dalyan per dare a lui in sposa Yildiz. Quest'ultima saprà già cosa fare: si toglierà la vita prima delle nozze forzate con Dalyan e si unirà a Serhat per l'eternità, visto che anche a lui non resterebbe molto da vivere.

Yildiz, però, prima penserà anche a Melek e telefonerà a suo padre Ziyan per impedire l'aborto. Il capo Kordağlı correrà da Melek per impedire l'aborto e troverà sua figlia ancora sul lettino della sala operatoria. Ziyan chiamerà Yildiz e le dirà che il bambino è salvo.