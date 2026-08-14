Nurgul sorprenderà Akif con Nida nelle prossime puntate de L'Erede e andrà su tutte le furie con il marito e la sua amante.

Le anticipazioni tv rivelano che Nurgul in un primo momento andrà via in lacrime, ma poi tornerà in cerca di vendetta. Dopo aver picchiato Nida, la donna prometterà a Akif che dirà tutto a Asir che non lo lascerà vivo.

Akif e Nida: un amore travolgente ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Akif continuerà a portare avanti la sua doppia vita con Nurgul e Nida. Il fratello di Serhat in casa sarà sempre nervoso, soprattutto con sua moglie che continuerà a insistere affinché lui prenda in potere.

L'occasione si presenterà quando Asir sparerà contro Serhat riducendolo in fin di vita. In quei momento drammatici, Akif si darà da fare per sistemare i documenti e prendere finalmente il controllo delle ricchezze degli Yelduran. Nurgul penserà di aver raggiunto l'obiettivo di diventare la signora della villa, ma tutto sfumerà con il risveglio di Serhat che riprenderà il suo posto. Oltre a dover sopportare l'ennesimo sorpasso da parte di suo fratello, Akif dovrà gestire una situazione sentimentale sempre più complicata. Il suo amore per Nida sarà chiaro, perché Akif sarà pieno di attenzioni e promesse per la sua amante, mentre per sua moglie non avrà che rimproveri.

Il terrore negli occhi di Akif

Nelle prossime puntate de L'Erede, Akif incontrerà Nida e le regalerà molti fiori, giurandole amore. L'uomo confiderà alla sua amante che nessuno potrà mai separarlo da lei, neanche Asir o sua moglie. In quel momento di passione, i due saranno interrotti dall'arrivo improvviso di Nurgul che sarà sconvolta nel vedere con i suoi occhi il tradimento di Akif. Le sorprese per lei non finiranno, perché quando suo marito si sposterà e lei vedrà l'amante non avrà parole. "Nida Kordağlı", esclamerà prima di fuggire per la vergogna. Nurgul vagherà per le strade in lacrime, ma ad un certo punto si renderà conto che non dovrebbe essere lei a vergognarsi. La donna tornerà indietro e andrà a picchiare Nida che sarà costretta ad andarsene. Nurgul affronterà Akif e gli dirà che ha intenzione di andare a dire tutto ad Asir che certamente non lo lascerà vivo.