La nuova serie comedy Brothers, con protagonisti e produttori esecutivi il premio Oscar Matthew McConaughey e il candidato all'Oscar Woody Harrelson, debutterà su Apple TV il 23 settembre. Ideata da Lee Eisenberg (Peabody Award) e prodotta da Paramount Television Studios, la serie si articola in otto episodi. I primi due saranno disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 4 novembre.

In Brothers, McConaughey e Harrelson interpretano versioni romanzate di sé stessi, in una narrazione autoironica. La trama prende il via quando il personaggio di Woody, con la sua famiglia, si trasferisce nel ranch di Matthew ad Austin, Texas, dopo il fallimento del matrimonio della figlia.

Durante la convivenza, Ma Mac, la madre di Matthew (interpretata da Holland Taylor), rivela accidentalmente un potenziale legame di parentela: i due potrebbero essere fratelli. Questa scoperta mette alla prova la loro storica amicizia, generando situazioni comiche e riflessioni personali, con Matthew alle prese con una crisi d'identità per una candidatura a governatore del Texas.

Cast, produzione e ispirazione di Brothers

Il cast corale di Brothers include Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor, oltre ai due protagonisti. La regia degli episodi, incluso il pilota, è di Trent O’Donnell. La produzione esecutiva è curata da McConaughey, Harrelson, Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager.

La serie trae ispirazione dalla lunga amicizia reale tra i due attori texani, che da tempo scherzano sulla possibilità di essere fratelli, aneddoto rafforzato dalla madre di McConaughey. I figli dell'uno chiamano affettuosamente "zio" l'altro.

Apple TV e la strategia comedy

Con Brothers, Apple TV espande il suo catalogo di produzioni originali comedy, confermando la sua strategia di espansione globale in oltre cento paesi. Paramount Television Studios cura la produzione per il mercato statunitense e internazionale. L'affidamento a Lee Eisenberg per creazione e scrittura evidenzia la volontà di proporre una narrazione ironica ma radicata nelle dinamiche familiari e personali. La serie si aggiunge al palinsesto della piattaforma, affiancandosi ad altre comedy di successo, puntando sulla combinazione tra la popolarità dei protagonisti e uno stile narrativo che fonde realtà e finzione.