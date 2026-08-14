Mediaset cambia ancora una volta il palinsesto pomeridiano di Canale 5. A partire da lunedì 24 agosto 2026, la programmazione della rete ammiraglia subirà una nuova modifica che coinvolgerà soprattutto le soap turche e la fascia che precede il nuovo appuntamento affidato a Milo Infante.

La novità riguarda in particolare Tutto per la mia famiglia, una delle serie più seguite del daytime di Canale 5, che sarà protagonista di un nuovo spostamento d'orario. Il cambiamento arriva nell'ambito della riorganizzazione del pomeriggio voluta da Mediaset per fare spazio a Verità nascoste - Il Diario, il nuovo programma condotto da Milo Infante.

Tutto per la mia famiglia cambia orario dal 24 agosto

Dal 24 agosto, il pubblico di Canale 5 dovrà quindi abituarsi a una nuova collocazione per Tutto per la mia famiglia.

La serie, che nelle ultime settimane ha occupato una fascia pomeridiana più avanzata, sarà trasmessa a partire dalle ore 15:45. Si tratta di un cambiamento importante per gli spettatori che seguono quotidianamente le vicende dei fratelli Eren e che dovranno quindi anticipare sensibilmente l'appuntamento rispetto alla programmazione precedente.

La nuova collocazione consentirà a Canale 5 di costruire una sequenza di programmi destinata ad accompagnare il pubblico dalla prima parte del pomeriggio fino al nuovo appuntamento con Milo Infante.

Il cambio di orario rappresenta anche un segnale importante per la soap: Tutto per la mia famiglia non viene cancellata dal palinsesto, ma viene ricollocata all'interno della nuova organizzazione del daytime.

Far Away anticipa alle 14:45

Prima di Tutto per la mia famiglia arriverà invece Far Away.

A partire da lunedì 24 agosto, la soap sarà infatti trasmessa alle 14:45, abbandonando la collocazione occupata in precedenza. La serie prenderà così posto nella fascia immediatamente precedente a Tutto per la mia famiglia, dando vita a una nuova sequenza di fiction turche nel pomeriggio di Canale 5.

Il nuovo schema prevede dunque:

14:45 – Far Away

15:45 – Tutto per la mia famiglia

16:45 circa – Verità nascoste - Il Diario con Milo Infante

La riorganizzazione è stata pensata per lasciare spazio al nuovo programma di informazione e approfondimento, che occuperà la fascia successiva alle soap.

Tutto per la mia famiglia farà da traino a Milo Infante

Uno degli aspetti più interessanti della nuova programmazione riguarda proprio il ruolo affidato a Tutto per la mia famiglia.

La serie sarà infatti chiamata a trainare il nuovo programma di Milo Infante, posizionato subito dopo la fiction nel pomeriggio di Canale 5. Secondo le anticipazioni sul nuovo assetto della rete, Verità nascoste - Il Diario dovrebbe partire intorno alle 16:45 e proseguire fino alle 18:40 circa.

Mediaset punta quindi sul seguito conquistato dalla soap per accompagnare gli spettatori verso il nuovo appuntamento televisivo.

La scelta non è casuale: Tutto per la mia famiglia ha già dimostrato di avere un pubblico consolidato, tanto che Mediaset Infinity la indicava precedentemente nella programmazione pomeridiana di Canale 5 alle 15:45.

Il nuovo posizionamento potrebbe dunque diventare particolarmente importante per gli ascolti del programma di Milo Infante.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 dal 24 agosto

Il cambiamento del 24 agosto rientra in una più ampia ristrutturazione del daytime pomeridiano di Canale 5.

L'arrivo di Verità nascoste - Il Diario modifica infatti la successione abituale delle soap e porta Mediaset a intervenire sugli orari di trasmissione. La nuova organizzazione concentra nella fascia compresa tra le 14:45 e le 16:45 due importanti produzioni turche, prima di lasciare spazio al programma di Infante.

Per gli spettatori sarà quindi fondamentale prestare attenzione agli orari, soprattutto per evitare di perdere l'inizio delle puntate.

Tutto per la mia famiglia partirà alle 15:45, mentre Far Away sarà anticipata alle 14:45. Un'ora dopo, intorno alle 16:45, sarà quindi la volta del nuovo appuntamento con Milo Infante.

Una nuova sfida per Milo Infante

Il nuovo programma rappresenta una delle principali novità del pomeriggio di Canale 5 in vista della fine dell'estate.

Verità nascoste - Il Diario, affidato a Milo Infante, si inserisce infatti in una fascia strategica del daytime e dovrà confrontarsi con l'offerta delle altre reti. La partenza sarà preceduta proprio da una fascia composta da serie televisive molto conosciute dal pubblico.

In questo scenario, Tutto per la mia famiglia assume un ruolo ancora più importante: la soap non sarà semplicemente una delle produzioni del pomeriggio, ma diventerà il programma chiamato a consegnare il pubblico al nuovo appuntamento informativo.

Per i fan cambia l'orario, non l'appuntamento

La notizia più importante per i telespettatori è quindi che Tutto per la mia famiglia continuerà a essere trasmessa su Canale 5, ma con un orario differente.

Dopo i diversi cambiamenti di programmazione che hanno caratterizzato la soap, il nuovo appuntamento sarà fissato alle 15:45 dal lunedì 24 agosto. Gli spettatori dovranno quindi modificare le proprie abitudini di visione e ricordare il nuovo orario.

Il cambiamento riguarda anche Far Away, che sarà anticipata alle 14:45 e precederà la soap.

Il palinsesto di Canale 5 dal 24 agosto

14:45 – Far Away

15:45 – Tutto per la mia famiglia

16:45 – Verità nascoste - Il Diario con Milo Infante

Il nuovo assetto è destinato a caratterizzare il pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 24 agosto 2026, con Mediaset che punta a valorizzare il seguito delle fiction turche prima del debutto della nuova trasmissione.

Per chi segue Tutto per la mia famiglia, dunque, l'appuntamento da segnare sul calendario è quello delle 15:45. La soap anticipa la propria collocazione rispetto alla fascia occupata in precedenza e diventa, insieme a Far Away, una pedina centrale del nuovo pomeriggio di Canale 5.