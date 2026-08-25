Il ritorno di Verissimo cambia gli equilibri del pomeriggio di Canale 5. Dal 19 settembre Silvia Toffanin torna protagonista del weekend e Far Away potrebbe conquistare uno spazio strategico prima del talk. A farne le spese potrebbe essere Tutto per la mia famiglia, nonostante gli ascolti estivi tutt’altro che deludenti.

Il palinsesto di Canale 5 si prepara a cambiare volto a partire dal 19 settembre 2026, quando tornerà in onda Verissimo con Silvia Toffanin. La data del debutto è stata indicata per sabato 19 settembre e il programma dovrebbe nuovamente occupare il fine settimana della rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno del talk show rappresenta però un problema per l'attuale assetto del daytime festivo, costruito durante l'estate attorno alle serie turche. Tra i titoli maggiormente esposti ai cambiamenti c'è Tutto per la mia famiglia, che negli ultimi mesi ha conquistato una presenza importante su Canale 5.

Verissimo torna il 19 settembre: il pomeriggio cambia

Con il ritorno di Verissimo, Mediaset dovrà necessariamente ridisegnare il sabato pomeriggio. Il programma condotto da Silvia Toffanin è infatti uno degli appuntamenti di punta della rete e la sua presenza comporta una significativa riduzione dello spazio destinato alle soap.

Le informazioni attualmente disponibili indicano inoltre una precisa strategia per Far Away: la soap turca, già trasmessa nel daytime feriale, dovrebbe trovare spazio anche al sabato con una puntata più lunga prima di Verissimo.

Secondo le anticipazioni sulla nuova programmazione, il sabato pomeriggio potrebbe quindi essere caratterizzato da un appuntamento di circa un'ora con Far Away, seguito dal talk di Silvia Toffanin.

Si tratta di un cambiamento particolarmente significativo perché Far Away sembra essere diventata una delle priorità del daytime di Canale 5. La serie è attualmente programmata nei giorni feriali e Mediaset ne sta modificando progressivamente la collocazione e la durata.

Tutto per la mia famiglia rischia di sparire dal weekend

In questo scenario, a rischiare maggiormente è Tutto per la mia famiglia.

La serie turca, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è arrivata su Canale 5 nel giugno 2026 e durante l'estate ha beneficiato di una programmazione molto ampia.

Con l'avvio della seconda stagione, Mediaset aveva previsto episodi dal lunedì al venerdì alle 17:15 e appuntamenti anche il sabato e la domenica alle 17:45.

Il ritorno dei programmi autunnali, però, rende inevitabile una revisione di questo schema.

Il punto interrogativo riguarda soprattutto il weekend: se Far Away verrà effettivamente collocata prima di Verissimo, lo spazio residuo potrebbe non essere sufficiente per mantenere anche Tutto per la mia famiglia nella stessa posizione.

Da qui nasce l'ipotesi di una sospensione degli appuntamenti festivi della serie, almeno nella fascia attualmente occupata.

È importante sottolineare che, al momento, parlare di stop definitivo sarebbe prematuro: le indiscrezioni riguardano una possibile modifica della programmazione e non equivalgono a un annuncio ufficiale di cancellazione.

Anche la guida ufficiale di Mediaset continua a presentare Tutto per la mia famiglia tra i contenuti della rete.

Gli ascolti premiano Tutto per la mia famiglia

La possibile riduzione dello spazio dedicato alla serie arriva inoltre in un momento in cui Tutto per la mia famiglia ha mostrato numeri interessanti.

Uno dei dati ufficiali diffusi da Mediaset riguarda la puntata del 5 agosto: la serie ha totalizzato 1.541.000 spettatori, raggiungendo il 20,7% di share sul target commerciale. Nello stesso confronto, Far Away aveva ottenuto 1.734.000 spettatori e il 22,92% di share sul target commerciale.

Il dato evidenzia un elemento importante: entrambe le soap turche rappresentano prodotti competitivi per il daytime di Canale 5.

Anche sul fronte dell'ascolto complessivo, Tutto per la mia famiglia ha fatto registrare risultati degni di nota. Domenica 2 agosto, per esempio, la serie ha raccolto 1.473.000 spettatori con il 17,9% di share.

Numeri che rendono ancora più interessante il possibile cambio di programmazione.

Il bilancio degli ascolti recenti: Far Away davanti, ma Tutto per la mia famiglia tiene

Se si guarda ai dati recenti disponibili, Far Away sembra avere un leggero vantaggio in termini di performance, soprattutto per la capacità di raggiungere una platea più ampia e una quota commerciale importante.

Il 5 agosto, come detto, Far Away ha superato quota 1,7 milioni di spettatori, mentre Tutto per la mia famiglia si è fermata a circa 1,54 milioni.

La differenza non cancella però la buona tenuta della seconda soap, che ha mantenuto uno share commerciale superiore al 20%.

Il quadro suggerisce quindi una possibile scelta editoriale basata non soltanto sugli ascolti assoluti, ma anche sulla necessità di incastrare nel modo più efficace le soap con i programmi di punta della nuova stagione.

In altre parole, un eventuale ridimensionamento di Tutto per la mia famiglia non sarebbe necessariamente legato a un insuccesso della serie.

Far Away può diventare il traino di Verissimo?

La vera novità del nuovo palinsesto potrebbe essere proprio questa.

Far Away prima di Verissimo avrebbe una funzione strategica: accompagnare il pubblico della soap verso il talk di Silvia Toffanin, creando una sorta di continuità narrativa e televisiva tra il daytime seriale e il programma di intrattenimento.

È una soluzione che permetterebbe a Canale 5 di sfruttare la popolarità della serie turca nella fascia precedente a Verissimo, evitando allo stesso tempo di sacrificare completamente un prodotto che sta ottenendo risultati interessanti.

Secondo le anticipazioni sulla programmazione autunnale, Far Away dovrebbe avere anche un nuovo spazio feriale, mentre al sabato sarebbe prevista una versione più lunga prima di Verissimo.

La soap potrebbe dunque assumere un ruolo ancora più importante nel pomeriggio della rete.

Il rischio per Tutto per la mia famiglia è concreto, ma non significa cancellazione

Il futuro di Tutto per la mia famiglia resta quindi uno degli interrogativi del nuovo daytime.

La situazione potrebbe evolvere in diversi modi: riduzione degli appuntamenti, eliminazione dal weekend, collocazione in un'altra fascia oppure temporanea sospensione.

Per ora non ci sono elementi sufficienti per parlare di una cancellazione definitiva. Anzi, la serie continua a essere proposta da Canale 5 e Mediaset ne sta accompagnando la seconda stagione con nuovi episodi e contenuti dedicati.

Il vero punto è dunque capire quanto spazio rimarrà alle soap dopo il ritorno dei programmi autunnali.

Canale 5 punta sui programmi di punta

Il cambio di palinsesto si inserisce in una strategia più ampia di Mediaset per la stagione autunnale. Il ritorno di Verissimo, insieme agli altri appuntamenti di punta, riduce inevitabilmente gli spazi disponibili per le serie turche che durante l'estate hanno occupato porzioni molto ampie del daytime.

La stessa programmazione ufficiale di Canale 5 conferma il ritorno di Verissimo a settembre, mentre la guida della rete indica attualmente il programma nella fascia del sabato e della domenica.

Per Tutto per la mia famiglia, quindi, il successo estivo potrebbe non essere sufficiente a garantire la permanenza nel weekend.

La sfida del 19 settembre

Il 19 settembre sarà dunque una data particolarmente importante per il pubblico delle soap turche.

Da una parte ci sarà Verissimo, pronto a riprendere il suo spazio con Silvia Toffanin. Dall'altra Far Away, che potrebbe diventare il prodotto scelto da Mediaset per accompagnare gli spettatori verso il talk.

E poi c'è Tutto per la mia famiglia, che arriva a questo appuntamento forte di numeri interessanti ma con uno spazio televisivo sempre più conteso.

Il possibile stop nel weekend, quindi, non va letto necessariamente come una bocciatura della serie.

Più probabilmente sarebbe il risultato di un riassetto del palinsesto, con Mediaset chiamata a trovare un equilibrio tra soap, informazione e intrattenimento.

La partita resta aperta: fino alla definizione definitiva degli orari autunnali, Tutto per la mia famiglia potrebbe ancora conservare uno spazio su Canale 5. Ma una cosa appare chiara: dal 19 settembre il pomeriggio del sabato sarà profondamente diverso e Far Away potrebbe giocare un ruolo decisivo nel nuovo assetto di Mediaset.