Mediaset cambia la programmazione del daytime a partire da lunedì 24 agosto, con una serie di modifiche che interesseranno soprattutto il pomeriggio di Canale 5. L'arrivo di Verità nascoste, il nuovo talk show condotto da Milo Infante, porterà infatti a una vera e propria riorganizzazione del palinsesto.

Il nuovo programma è previsto dal 24 agosto su Canale 5 alle 16:45 e occuperà uno spazio importante nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. A farne le spese saranno soprattutto alcune delle soap attualmente trasmesse nel daytime.

Verità nascoste con Milo Infante arriva su Canale 5

La principale novità della programmazione Mediaset riguarda Verità nascoste, talk show affidato alla conduzione di Milo Infante. Il programma debutterà lunedì 24 agosto alle 16:45 su Canale 5, andando a inserirsi in una fascia particolarmente importante per gli ascolti della rete.

L'arrivo del talk show comporterà una revisione degli spazi dedicati alle soap e alle serie del pomeriggio. Il daytime di Canale 5 sarà quindi profondamente modificato, con una programmazione più frammentata rispetto alle settimane precedenti.

My sweet lie cancellata dal daytime di Canale 5

Tra i titoli destinati a subire il cambiamento più importante c'è My sweet lie.

La soap non troverà più spazio nel daytime di Canale 5 a partire dal 24 agosto.

La serie verrà infatti rimossa dalla programmazione televisiva quotidiana e sarà disponibile esclusivamente attraverso Mediaset Infinity. Per gli spettatori che stavano seguendo la soap su Canale 5 si tratta quindi di un cambiamento significativo: per continuare a vedere gli episodi sarà necessario spostarsi sulla piattaforma streaming.

La scelta rientra nella nuova organizzazione del palinsesto, determinata dall'arrivo di Verità nascoste e dalla necessità di redistribuire gli spazi disponibili nel pomeriggio.

Tutto per la mia famiglia verrà tagliata

Anche Tutto per la mia famiglia subirà una modifica sostanziale. La soap non verrà cancellata dalla programmazione, ma la sua durata sarà notevolmente ridotta.

Il motivo è legato alla nuova struttura del daytime: Tutto per la mia famiglia dovrà alternarsi con Be my sunshine e Far Away. Di conseguenza, lo spazio quotidiano riservato alla soap sarà inferiore rispetto a quello attuale.

Per il pubblico questo significa quindi un cambiamento nella durata degli episodi e nella collocazione all'interno del pomeriggio di Canale 5. La soap continuerà a essere trasmessa, ma con un minutaggio ridotto e una programmazione più articolata.

Be my sunshine e Far Away entrano nella nuova organizzazione

La riorganizzazione del pomeriggio non riguarda dunque soltanto Tutto per la mia famiglia. Il nuovo assetto prevede infatti l'alternanza con Be my sunshine e Far Away, contribuendo a rendere il daytime di Canale 5 decisamente diverso rispetto alla programmazione precedente.

La fascia pomeridiana sarà quindi caratterizzata da una maggiore alternanza tra i diversi titoli, con gli spazi delle singole soap ridimensionati per lasciare posto alla nuova proposta di intrattenimento.

Il nuovo daytime Mediaset dal 24 agosto

La modifica del palinsesto rappresenta una delle principali novità della programmazione estiva di Mediaset. L'obiettivo è costruire una fascia pomeridiana capace di accogliere Verità nascoste senza rinunciare completamente alle soap, ma ridistribuendone gli spazi.

Dal 24 agosto, dunque, gli spettatori di Canale 5 dovranno fare i conti con diversi cambiamenti:

Verità nascoste con Milo Infante arriva alle 16:45 ;

con Milo Infante arriva alle ; My sweet lie viene eliminata dal daytime televisivo e resta disponibile su Mediaset Infinity ;

viene eliminata dal daytime televisivo e resta disponibile su ; Tutto per la mia famiglia viene ridotta nella durata ;

viene ; Be my sunshine e Far Away si alterneranno nel nuovo assetto del pomeriggio.

Cosa cambia per gli spettatori

La novità più rilevante riguarda quindi la diversa gestione delle soap.

Chi seguiva quotidianamente My sweet lie su Canale 5 dovrà necessariamente passare a Mediaset Infinity, mentre i fan di Tutto per la mia famiglia potranno continuare a seguire la serie sulla rete, ma con episodi o finestre di programmazione più brevi.

Il cambiamento partirà ufficialmente da lunedì 24 agosto, quando il nuovo assetto del daytime prenderà il posto della precedente programmazione.

Mediaset rivoluziona il pomeriggio

Con l'arrivo di Verità nascoste, Mediaset si prepara quindi a stravolgere il daytime di Canale 5. La nuova collocazione del talk show di Milo Infante comporta sacrifici per alcune delle soap più seguite della fascia pomeridiana, con My sweet lie fuori dalla programmazione televisiva e Tutto per la mia famiglia fortemente ridimensionata.

Per il pubblico, il 24 agosto rappresenterà dunque un vero e proprio cambio di abitudini: il pomeriggio di Canale 5 avrà una struttura nuova, con soap, serie e talk show chiamati a convivere all'interno di una programmazione completamente rinnovata.