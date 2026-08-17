Nuovo cambio di programmazione per Canale 5 a partire da lunedì 24 agosto 2026. Mediaset si prepara infatti a riorganizzare il daytime pomeridiano della rete ammiraglia, intervenendo sugli orari di alcune delle soap più seguite dal pubblico.

Tra le novità più importanti c'è Far Away, la serie turca che nelle ultime settimane ha cambiato più volte collocazione all'interno del pomeriggio di Canale 5. La soap sarà protagonista di un nuovo spostamento d'orario, legato alla più ampia riorganizzazione della programmazione in vista dell'arrivo dei nuovi appuntamenti della stagione televisiva.

Far Away cambia ancora orario: ecco quando andrà in onda

La novità principale riguarda proprio l'orario di trasmissione di Far Away.

Secondo le informazioni disponibili sul nuovo palinsesto, da lunedì 24 agosto 2026 la soap turca sarà trasmessa alle 14:45, subito dopo Forbidden Fruit.

Si tratta di un cambiamento significativo per gli spettatori che nelle ultime settimane avevano imparato a seguire la serie in una fascia decisamente più avanzata. La soap, infatti, era stata collocata anche intorno alle 16:15-16:30, dopo essere già passata attraverso diverse variazioni di palinsesto.

Il nuovo appuntamento delle 14:45 rappresenta quindi un vero e proprio anticipo rispetto alla collocazione precedente.

Il nuovo palinsesto del pomeriggio di Canale 5

La modifica di Far Away non va considerata come un intervento isolato. Mediaset sta ridisegnando l'intera fascia pomeridiana di Canale 5 per fare spazio alle nuove trasmissioni previste nella programmazione di fine estate.

Il nuovo schema indicato per lunedì 24 agosto prevede:

14:45 – Far Away

15:45 – Tutto per la mia famiglia

16:45 – Verità nascoste - Il Diario, con Milo Infante

La riorganizzazione è legata soprattutto all'inserimento del nuovo appuntamento con Milo Infante, che occuperà una parte importante del pomeriggio della rete.

Per il pubblico di Far Away, dunque, la conseguenza più evidente sarà la necessità di cambiare abitudini: chi era abituato a cercare la soap nel tardo pomeriggio dovrà infatti sintonizzarsi su Canale 5 già alle 14:45.

Far Away dopo Forbidden Fruit

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo assetto riguarda la collocazione della soap turca rispetto a Forbidden Fruit.

Far Away verrà infatti trasmessa immediatamente dopo la soap Forbidden Fruit, creando una sequenza dedicata alle produzioni turche nella prima parte del pomeriggio.

Questa scelta consente a Mediaset di concentrare l'offerta destinata agli appassionati di serie e soap turche in una fascia precisa del daytime, prima di lasciare spazio agli altri appuntamenti della rete.

Per gli spettatori si tratta di un cambiamento facilmente riconoscibile: Far Away non sarà più un appuntamento da cercare nel tardo pomeriggio, ma diventerà uno dei programmi di apertura della seconda parte della giornata televisiva di Canale 5.

Perché Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto

Alla base della nuova modifica c'è la necessità di riorganizzare gli spazi del daytime in vista della stagione televisiva 2026/2027.

L'arrivo di Verità nascoste - Il Diario, affidato a Milo Infante, comporta infatti una revisione della fascia pomeridiana. Il nuovo programma è previsto dalle 16:45, rendendo necessario anticipare gli appuntamenti che lo precedono.

Da qui deriva anche il nuovo orario di Tutto per la mia famiglia, previsto alle 15:45, e quello di Far Away, che viene collocato alle 14:45.

La soap, quindi, non risulta cancellata da Canale 5: il cambiamento riguarda esclusivamente la sua collocazione all'interno del palinsesto.

Un nuovo cambiamento per la soap turca

Il caso di Far Away è particolarmente interessante perché la serie ha già sperimentato diversi orari durante l'estate.

Le comunicazioni ufficiali di Mediaset Infinity mostrano infatti come la soap abbia avuto collocazioni differenti nel corso delle settimane: in precedenza era stata indicata alle 14:45, mentre successivamente il suo appuntamento era stato spostato più avanti nel pomeriggio, arrivando alle 15:45 e poi alle 16:15.

Il ritorno alle 14:45 dal 24 agosto rappresenta quindi un ulteriore tassello nella complessa riorganizzazione estiva del daytime di Canale 5.

Per chi segue quotidianamente le vicende di Alya e Cihan, sarà dunque fondamentale prestare attenzione al nuovo orario per evitare di perdere l'inizio degli episodi.

Far Away, appuntamento alle 14:45 dal 24 agosto

La data da segnare sul calendario è quindi lunedì 24 agosto 2026.

Da quel giorno, salvo ulteriori modifiche della programmazione, Far Away andrà in onda alle 14:45 su Canale 5, subito dopo Forbidden Fruit.

La serie turca continuerà così a essere una presenza centrale nel daytime della rete, ma in una posizione completamente diversa rispetto alle settimane precedenti.

La variazione potrebbe inoltre avere un impatto sulle abitudini del pubblico: anticipare la messa in onda di oltre un'ora significa cambiare radicalmente la fascia di visione per tutti coloro che erano soliti seguire la soap nel tardo pomeriggio.

Dove vedere Far Away in streaming

Chi non riuscisse a seguire l'appuntamento televisivo potrà inoltre recuperare gli episodi attraverso Mediaset Infinity, dove sono disponibili contenuti, trame e informazioni dedicate alla serie.

La piattaforma ufficiale Mediaset presenta Far Away, il cui titolo originale è Uzak Şehir, come una delle produzioni turche protagoniste del daytime di Canale 5.