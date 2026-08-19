Il palinsesto Mediaset si prepara a cambiare volto a partire da lunedì 24 agosto 2026, con una serie di modifiche che coinvolgeranno anche due soap molto seguite dal pubblico: Far Away e Tempesta d’amore. Le variazioni riguarderanno sia il pomeriggio di Canale 5 sia la programmazione mattutina di Rete 4, costringendo gli spettatori a prendere nota dei nuovi appuntamenti.

La novità più importante riguarda proprio gli orari delle due soap. Far Away sarà trasmessa alle 14:45 su Canale 5, mentre Tempesta d’amore verrà anticipata alle 9:45 su Rete 4.

Il nuovo assetto entrerà in vigore da lunedì 24 agosto.

Far Away cambia orario: appuntamento alle 14:45

Per i telespettatori di Far Away, la soap turca che ha conquistato un posto importante nel daytime di Canale 5, sarà necessario modificare le proprie abitudini.

A partire dal 24 agosto 2026, Far Away è prevista alle 14:45, collocazione che la porterà nel cuore del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Il cambiamento si inserisce in una più ampia riorganizzazione del palinsesto estivo. Canale 5 sta infatti ridisegnando la fascia pomeridiana in vista dell'arrivo di nuovi programmi e del progressivo ritorno alla programmazione autunnale.

Per chi segue quotidianamente le vicende della soap, l'orario delle 14:45 diventa quindi quello da segnare sul calendario.

Il consiglio per il pubblico è quello di prestare particolare attenzione alla programmazione delle prime giornate, considerando i numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato il daytime nelle ultime settimane.

Perché cambia la programmazione di Far Away?

La modifica dell'orario di Far Away è legata alla necessità di Mediaset di riorganizzare la fascia pomeridiana di Canale 5.

Il palinsesto estivo ha infatti subito diversi aggiustamenti e, con l'avvicinarsi della fine di agosto, la rete ha iniziato a preparare una struttura maggiormente orientata verso la nuova stagione televisiva.

Far Away continuerà comunque a essere una presenza importante nel daytime di Canale 5, ma sarà collocata in una fascia differente rispetto alle precedenti settimane.

Per gli appassionati della serie, dunque, cambia soprattutto l'orario di visione: l'appuntamento quotidiano sarà alle 14:45, dal lunedì al venerdì, salvo ulteriori variazioni di palinsesto.

Tempesta d’amore anticipata alle 9:45 su Rete 4

La rivoluzione non riguarda soltanto Canale 5. Anche Rete 4 cambia la propria programmazione mattutina e tra i titoli coinvolti c'è Tempesta d'amore.

La storica soap verrà infatti anticipata alle 9:45 a partire da lunedì 24 agosto 2026.

Si tratta di una modifica significativa per il pubblico affezionato alla serie, abituato a seguire le vicende ambientate nel mondo del Fürstenhof in una fascia oraria differente.

Dal 24 agosto sarà quindi fondamentale sintonizzarsi su Rete 4 intorno alle 9:45 per non rischiare di perdere l'inizio della puntata.

Rete 4 cambia volto nella mattina

Lo spostamento di Tempesta d'amore alle 9:45 fa parte di una riorganizzazione più ampia della mattinata di Rete 4.

La rete sta preparando spazio per una nuova struttura dedicata all'informazione e all'attualità. In particolare, alle 11:00 è previsto l'arrivo di Ore 11, il nuovo appuntamento condotto da Milo Infante, destinato a occupare una parte importante della fascia mattutina.

Questo nuovo programma rende necessario ridisegnare la sequenza delle trasmissioni precedenti. Di conseguenza, anche le soap vengono riposizionate e Tempesta d'amore trova una nuova collocazione alle 9:45.

Il cambiamento rappresenta dunque una scelta di palinsesto precisa: concentrare le soap nella prima parte della mattinata e lasciare successivamente spazio all'informazione e all'attualità.

Il nuovo palinsesto dal 24 agosto

La data da ricordare è quindi lunedì 24 agosto 2026.

Da quel giorno il pubblico dovrà tenere presenti soprattutto due nuovi orari:

Far Away: ore 14:45 su Canale 5

Tempesta d’amore: ore 9:45 su Rete 4

Due cambiamenti che interessano fasce orarie completamente diverse, ma che hanno un elemento in comune: la riorganizzazione del daytime Mediaset in vista della nuova stagione televisiva.

Il riposizionamento delle soap conferma inoltre quanto il palinsesto di fine estate possa essere dinamico. Tra nuovi programmi, ritorni e modifiche agli appuntamenti quotidiani, gli spettatori dovranno prestare attenzione alla programmazione per evitare di perdere le proprie serie preferite.

Far Away alle 14:45: cosa devono sapere i telespettatori

Il cambio di collocazione di Far Away è particolarmente importante perché porta la soap in una fascia molto diversa da quella sperimentata durante l'estate.

L'appuntamento delle 14:45 consentirà al pubblico di ritrovare la serie subito dopo gli appuntamenti iniziali del pomeriggio di Canale 5.

Per chi segue la soap ogni giorno, il cambiamento potrebbe richiedere un nuovo ritmo di visione. L'orario pomeridiano anticipato rende infatti necessario organizzarsi diversamente rispetto alle precedenti collocazioni.

La soap resta comunque parte integrante dell'offerta seriale di Canale 5 e continuerà a essere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle produzioni turche.

Tempesta d’amore alle 9:45: attenzione al nuovo appuntamento

Ancora più importante è il cambiamento per Tempesta d'amore, considerando che l'anticipo alle 9:45 potrebbe cogliere di sorpresa chi è abituato a collegarsi più tardi.

Da lunedì 24 agosto sarà quindi opportuno accendere la televisione prima del consueto, sintonizzandosi su Rete 4 alle 9:45.

La nuova collocazione precederà il blocco dedicato alla programmazione di attualità e informazione, in una mattinata profondamente rinnovata rispetto all'attuale struttura.

Mediaset, un'estate di continui cambiamenti

Il caso di Far Away e Tempesta d'amore conferma una tendenza ormai evidente: Mediaset sta intervenendo frequentemente sugli orari delle soap per adattare il daytime alle esigenze del palinsesto.

La fine dell'estate rappresenta inoltre un momento particolarmente delicato per le reti televisive. I programmi temporanei lasciano spazio alle nuove trasmissioni, mentre le soap vengono riposizionate per accompagnare il pubblico verso la stagione autunnale.

Per questo motivo, il 24 agosto sarà una giornata importante per gli appassionati delle soap Mediaset.