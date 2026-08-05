Un accordo destinato a cambiare profondamente la vita di Suna, Nejat e della piccola Kayra sarà al centro della puntata di My Sweet Lie in onda venerdì 7 agosto su Canale 5. Quella che fino a questo momento era stata soprattutto una finzione legata a circostanze particolari assumerà infatti una dimensione completamente diversa: Nejat chiederà a Suna di continuare a interpretare il ruolo della madre di sua figlia per ben tre mesi. La giovane accetterà, ma questa volta stabilirà una condizione precisa. Dietro la sua richiesta ci sarà la necessità di aiutare la propria famiglia e soprattutto di salvare la caffetteria, ormai schiacciata dai problemi economici.

Kayra scappa da scuola e accusa Nejat

Tutto avrà inizio quando Nejat si recherà alla caffetteria gestita dalla famiglia di Suna. Il suo intento sarà quello di proporre l'utilizzo del locale come ambientazione per le riprese di uno spot televisivo, ma una volta arrivato si renderà conto che la situazione è molto più seria del previsto. La caffetteria, infatti, sarà sul punto di chiudere. I problemi finanziari della famiglia avranno raggiunto un livello tale da mettere concretamente a rischio l'attività. Nel frattempo, Nejat dovrà affrontare una situazione ancora più delicata con Kayra. La bambina scapperà da scuola e, quando si troverà davanti al padre, non nasconderà tutta la propria rabbia.

Kayra sarà convinta che Nejat abbia delle responsabilità nella nuova assenza della madre e lo accuserà apertamente di essere la ragione per cui la donna se ne è andata ancora una volta.

Le sue parole colpiranno profondamente Nejat, che comprenderà quanto la figlia stia soffrendo. Sarà proprio questo episodio a spingerlo verso una decisione piuttosto insolita. Nejat si rivolgerà nuovamente a Suna, ma questa volta non le chiederà di fingere soltanto per qualche ora o durante un'occasione speciale.

La proposta sarà molto più impegnativa: interpretare la madre di Kayra per i successivi tre mesi. Suna deciderà di accettare, ma porrà una condizione economica. Chiederà infatti a Nejat una somma di denaro che non avrà intenzione di utilizzare per sé: il suo obiettivo sarà saldare il debito di Rafet e liberare finalmente la caffetteria dall'ipoteca che rischia di far perdere alla famiglia la propria attività.

Suna salva la caffetteria, ma Rafet crede di esserci riuscito da solo

La questione del debito darà però origine a un curioso equivoco. Suna e Saniye avranno chiesto a Tahsin di mantenere il silenzio sul pagamento effettuato e di non raccontare nulla né al padre né a Rafet. Quest'ultimo, completamente all'oscuro di ciò che è già successo, riuscirà però a procurarsi altro denaro e si presenterà a sua volta da Tahsin con l'intenzione di sistemare il debito. Tahsin approfitterà della situazione e accetterà anche quei soldi senza spiegargli che il problema era già stato risolto grazie all'intervento di Suna.

Rafet tornerà così dalla famiglia convinto di essere stato proprio lui a salvare la caffetteria e annuncerà con entusiasmo che l'attività non è più in pericolo.

Gli altri conosceranno però una realtà molto diversa: dietro la salvezza del locale ci sarà soprattutto il sacrificio compiuto da Suna e il particolare accordo stretto con Nejat. Intanto la giovane inizierà concretamente a interpretare il ruolo che ha accettato. Per Kayra sarà una gioia enorme poter credere di avere nuovamente sua madre accanto. La bambina sarà al settimo cielo e vivrà questa improvvisa presenza come la realizzazione di un desiderio che aspettava da tempo.

Molto diversa sarà invece la reazione di Hande. Quando scoprirà che la presunta madre di Kayra è tornata e che sarà nuovamente presente nella vita di Nejat e della bambina, non riuscirà affatto a prendere bene la situazione.

La puntata del 7 agosto aprirà così una nuova fase della storia: Suna dovrà mantenere la propria finzione per tre mesi, Kayra sarà finalmente felice e la caffetteria sembrerà essere salva. Ma tra i sospetti e il malcontento di Hande e l'equivoco sul pagamento del debito, questa nuova sistemazione potrebbe rivelarsi molto più difficile da gestire di quanto Suna e Nejat abbiano previsto.