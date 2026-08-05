La settimana di My Sweet Lie in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto su Canale 5 porterà Suna sempre più dentro la vita di Nejat e della piccola Kayra. Quella che era cominciata come una complicata finzione inizierà infatti ad assumere contorni molto più personali, soprattutto quando Suna e Nejat si ritroveranno a trascorrere parecchio tempo insieme. A favorire questa crescente vicinanza sarà proprio Kayra, ormai profondamente affezionata alla ragazza e sempre più desiderosa di averla accanto. Non mancheranno, però, nuovi problemi. Hande farà una scoperta poco piacevole all'interno della propria automobile, mentre il comportamento di Kayra rivelerà una paura che la bambina porta dentro di sé.

Per Suna arriverà inoltre il momento di sistemare definitivamente una questione rimasta aperta con Tahsin.

Kayra vuole Suna accanto, mentre Nejat si avvicina alla ragazza

Le nuove vicende inizieranno con un'altra iniziativa impulsiva di Suna. La ragazza prenderà senza permesso l'automobile di Hayri perché avrà bisogno di accompagnare Kayra al centro estivo.

Durante il tragitto, però, la bambina le farà una confessione capace di cambiare i programmi. Kayra le farà capire che ciò che desidera realmente non è andare al centro estivo, ma avere la possibilità di trascorrere del tempo proprio insieme a lei.

Il forte legame che si è creato tra le due diventerà ancora più evidente quando, grazie all'intervento di Kayra, Suna finirà per essere invitata sulla barca di Nejat.

Quest'ultimo accetterà la sua presenza senza particolare entusiasmo, almeno apparentemente, e cercherà di trasformare la situazione in qualcosa di pratico chiedendo alla ragazza di occuparsi della figlia.

Gli eventi finiranno però per creare sempre più occasioni di incontro tra Suna e Nejat.

Parallelamente entreranno in gioco anche gli impegni professionali. Serkan dovrà partecipare a un importante appuntamento di lavoro al Grand Hotel di Levent, dove saranno presenti Nejat, Hande e Roberto, un partner italiano. In questa circostanza Serkan si offrirà di accompagnare Suna.

Il lavoro diventerà poi un'altra occasione per avvicinare Nejat e Suna. I due si ritroveranno a preparare insieme una presentazione e saranno costretti a lavorare per tutta la notte.

Le ore trascorse fianco a fianco permetteranno loro di conoscersi meglio e la distanza che inizialmente li separava sembrerà ridursi ulteriormente.

La loro complicità apparirà quindi sempre più evidente, anche se nessuno dei due sembrerà ancora pronto a dare un nome preciso a ciò che sta nascendo.

Kayra teme di perdere Suna, mentre Tahsin è costretto a restituire il denaro

Mentre Suna e Nejat saranno sempre più vicini, Hande farà una scoperta che non le farà affatto piacere. Aprendo il bagagliaio della propria automobile, troverà infatti alcuni vestiti completamente rovinati.

Dietro quanto accaduto si nasconderà Kayra.

Nejat riuscirà a scoprire che è stata proprio sua figlia a imbrattare l'auto di Hande, ma comprenderà anche che non si è trattato semplicemente del capriccio di una bambina.

Il gesto sarà legato alla paura di Kayra di vedere nuovamente distrutta la propria famiglia.

Per Nejat sarà un segnale difficile da ignorare. La bambina si è ormai aggrappata all'idea di avere Suna al proprio fianco e teme che qualcuno possa portarle via quella serenità appena ritrovata.

Dopo aver compreso le ragioni del comportamento della figlia, Nejat cercherà di parlare con Suna. Il tentativo, però, non darà i risultati sperati e l'uomo non riuscirà ad avere con lei il confronto che desiderava.

Suna, nel frattempo, avrà anche un'altra questione da risolvere. Deciderà infatti di affrontare direttamente Tahsin per recuperare ciò che le spetta. Il confronto si concluderà con la restituzione da parte dell'uomo del denaro che aveva sottratto.

La settimana dal 10 al 14 agosto sarà quindi particolarmente importante per gli equilibri di My Sweet Lie. Suna entrerà sempre più profondamente nella quotidianità di Kayra, mentre le ore trascorse insieme a Nejat renderanno il loro rapporto progressivamente più stretto. Ma proprio mentre tra i due sembrerà nascere una nuova complicità, le paure della bambina e la presenza di Hande continueranno a rendere questa strana famiglia molto fragile.