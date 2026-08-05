Una festa di compleanno apparentemente spensierata finirà per rendere ancora più complicata la finzione costruita intorno a Kayra. Nella puntata di My Sweet Lie in onda giovedì 6 agosto, a partire dalle 14:45 su Canale 5, Nejat farà a Suna una richiesta decisamente particolare. La giovane inizialmente non vorrà saperne, ma l'affetto che ormai prova nei confronti della bambina finirà per farle cambiare idea. La giornata porterà però anche qualche problema inatteso. Hande osserverà con crescente gelosia ciò che accade durante la festa e, quando vedrà Suna parlare con Burcu, comincerà a sospettare che ci sia qualcosa che le viene tenuto nascosto.

Suna diventa la 'mamma' di Kayra per un giorno

Nejat sarà alle prese con il compleanno della figlia e capirà di avere bisogno ancora una volta dell'aiuto di Suna. Per rendere felice Kayra e non distruggere le aspettative della piccola, le proporrà infatti di partecipare alla festa fingendo di essere sua madre.

La prima reazione di Suna sarà tutt'altro che entusiasta. La giovane considererà la richiesta assurda e comprenderà immediatamente quanto possa essere rischioso continuare ad alimentare una bugia che sta diventando sempre più grande.

Quando però penserà alla felicità di Kayra, le sue certezze inizieranno a vacillare. Suna si è ormai affezionata alla bambina e proprio la tenerezza che prova nei suoi confronti la convincerà ad accettare la proposta di Nejat.

Per Kayra sarà una sorpresa meravigliosa. Durante la festa sarà felicissima di avere finalmente accanto quella che crede essere sua madre e non perderà occasione per presentarla con entusiasmo ai propri compagni.

La scena non provocherà però soltanto sorrisi. Hande assisterà alla situazione e mostrerà chiaramente una certa gelosia, iniziando a osservare con maggiore attenzione la crescente vicinanza tra Nejat, Suna e Kayra.

Burcu rischia di far saltare la copertura di Suna

Mentre i festeggiamenti saranno ancora in corso, arriverà a casa di Nejat anche Burcu. La ragazza sarà alla ricerca di Suna e riuscirà finalmente a trovarla.

Le due amiche avranno così modo di confrontarsi, ma non si renderanno conto di essere osservate.

Hande le vedrà parlare e la loro confidenza attirerà immediatamente la sua attenzione.

A quel punto i dubbi cominceranno ad aumentare: Hande avrà la sensazione che dietro Suna possa esserci qualcosa che ancora non conosce e inizierà a insospettirsi sul suo conto. Quella conversazione apparentemente innocente potrebbe quindi diventare un problema per la messinscena organizzata da Nejat.

Terminata la festa, Kayra, stanca dopo tutte le emozioni della giornata, si addormenterà. Sarà allora che Nejat chiederà a Suna di andare via.

Si concluderà così una giornata che avrà regalato alla bambina una grande felicità, ma che allo stesso tempo avrà reso la situazione ancora più difficile da controllare.

Suna ha accettato di interpretare il ruolo della madre per amore di Kayra, ma più questa finzione continuerà, più diventerà complicato impedire agli altri di scoprire la verità.

E i sospetti di Hande potrebbero essere soltanto l'inizio.