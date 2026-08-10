Le anticipazioni sugli episodi della nuova soap turca My Sweet Lie in programmazione su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2026, dicono che la giovane Suna (Aslı Bekiroğlu) verrà messa alle strette da Hande (Gonca Sarıyıldız), la socia in affari e collega di Nejat (Furkan Palali), innamorata perdutamente dell’imprenditore.

Suna esce con Hande contro il volere di Nejat

Suna e Saniye verranno a conoscenza che l’agente immobiliare è stato ricattato da Sevket, per non affittargli la caffetteria.

Nel contempo, Suna accetterà di uscire con Hande, nonostante l’opposizione di Nejat, il quale si chiuderà in se stesso, visto che non si confiderà nemmeno con i suoi amici sui suoi sentimenti.

Ben presto, Nejat troverà il coraggio di parlare con Suna, e le consentirà di rimanere a casa sua per continuare a prendersi cura di Kayra, fino a quando lo riterrà necessario. A proposito della bambina, non vedrà l’ora di indossare gli abiti per un ballo che Saniye realizzerà per lei e colei che crederà sia sua madre.

La piccola Kayra scappa di nuovo da scuola

In seguito, Hande minaccerà di svelare a Kayra che Suna non dorme a casa di Nejat. Quest’ultimo parteciperà a una serata elegante insieme alla sua finta moglie Suna, invece la piccola Kayra scapperà ancora una volta da scuola, per scoprire dove passa la notte la madre.

Riepilogo: Nejat ha chiesto a Suna di fingersi la madre di sua figlia

Il protagonista è Nejat Yilmaz, un famoso designer di occhiali, che ha deciso di nascondere alla figlia Kayra di essere stato lasciato dalla moglie Aylin dopo la sua nascita. L’uomo ha fatto credere alla bambina che la madre si trova in Africa per aiutare i bambini in difficoltà, e ha dimostrato di essere disposto a fare qualsiasi cosa per vederla felice. Un giorno, Nejat ha fatto la conoscenza di Suna Dogan, una ragazza decisa a salvare la caffetteria di famiglia, e ha colto l’occasione per proporle un accordo. Nello specifico, Nejyat ha chiesto a Suna di fingere di essere Aylin, per non far soffrire la figlia Kayra. In particolare, in occasione del suo sesto compleanno, la bambina ha creduto che la sua madre biologica sia finalmente tornata per riabbracciarla.