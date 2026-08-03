Martedì 4 agosto debutta in prima serata su Italia 1 “Yoga Radio Estate”, il nuovo format live prodotto da Radio Bruno. La kermesse musicale, che animerà le piazze dell’Emilia-Romagna, vede alla conduzione la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. Lo show si propone come un viaggio tra musica e racconto, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a esibizioni dal vivo di alcuni tra gli artisti più amati del panorama nazionale.

L’iniziativa prende il via da piazzale Roma a Riccione, per poi proseguire nelle settimane successive a Reggio Emilia, Piacenza e Carpi.

Le quattro serate speciali animeranno i centri dell’Emilia-Romagna, valorizzando il connubio tra musica dal vivo e intrattenimento televisivo. Un ricco parterre di artisti si alternerà sul palco, includendo nomi come Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia ed Eddie Brock, offrendo una panoramica sulle hit più seguite della stagione.

La conduzione e le tappe dello show

La scelta di Noemi ed Enrico Papi come conduttori rappresenta una novità per il piccolo schermo, con la cantante che torna sul palco dopo una recente caduta a San Salvo Marina, avvenuta tuttavia prima delle registrazioni dello show.

Insieme a loro, Enzo Ferrari, voce di Radio Bruno, guiderà il pubblico attraverso le serate. Il format si distingue per il suo carattere live e itinerante, abbracciando alcune delle principali piazze della regione e portando l’energia delle esibizioni dal vivo direttamente nelle case e nelle piazze.

Musica e territorio: il progetto di Radio Bruno e Italia 1

Frutto della collaborazione tra Radio Bruno e Mediaset, “Yoga Radio Estate” si inserisce nella programmazione estiva di Italia 1, che punta sui live show musicali. Le quattro tappe previste – Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi – ospiteranno una selezione di artisti affermati e nuove proposte, garantendo una varietà di generi e stili che riflettono l’attuale panorama musicale italiano.

L’obiettivo è coinvolgere il pubblico sia da casa che in piazza, creando un’atmosfera di festa condivisa e valorizzando il patrimonio musicale nazionale in un contesto di aggregazione estiva. Lo show si conferma così una delle proposte televisive estive capaci di unire artisti, pubblico e territorio in un evento collettivo di festa e condivisione.