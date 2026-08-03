Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della reputazione online tra i manager italiani. L'Osservatorio Top Manager Reputation ha certificato questo primato, assegnandogli il primo posto nella classifica generale al termine della stagione televisiva. Il risultato consolida la sua posizione di riferimento nel panorama nazionale e sottolinea una leadership costruita nel tempo. Da ben tre anni, Berlusconi è alla guida del comparto Media e, con una presenza costante e significativa, figura da trentaquattro mesi consecutivi nella top ten complessiva.

Un riconoscimento che rafforza la visione strategica

La rilevazione di luglio assume un valore significativo. Per il settore dei media, infatti, coincide con la conclusione della stagione televisiva e rappresenta il momento di bilancio prima della ripartenza autunnale. Il primo posto di Pier Silvio Berlusconi arriva al termine di un anno in cui MFE‑MediaForEurope ha rafforzato la propria crescita e sviluppo internazionale. Negli ultimi dodici mesi, il gruppo ha consolidato la sua presenza europea attraverso l'integrazione di ProSiebenSat.1, l'espansione in Portogallo e la definizione di una nuova strategia industriale, orientata a costruire un modello editoriale e pubblicitario integrato su scala continentale.

Leadership consolidata e ambizioni paneuropee

Parallelamente, Mediaset ha confermato la leadership negli ascolti televisivi in Italia, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di editore di riferimento nel mercato nazionale. In una classifica tradizionalmente dominata da manager provenienti dalla finanza, dall'energia e dall'industria, il primo posto di Pier Silvio Berlusconi assume un valore che va oltre il risultato personale. È il riflesso della solidità del percorso intrapreso da MFE‑MediaForEurope e della visione che guida il gruppo verso la costruzione del primo broadcaster commerciale paneuropeo, capace di coniugare la forza dei mercati nazionali con una dimensione industriale europea.

Il profilo di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato di MFE‑MediaForEurope e una figura di spicco nel settore dei media italiani. Da anni impegnato nella trasformazione e sull’espansione internazionale del gruppo, ha guidato importanti processi di riorganizzazione e innovazione, consolidando la posizione di Mediaset e MFE nel panorama europeo.