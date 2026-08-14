A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la Rai dedica una programmazione speciale per ricordare uno dei più grandi volti della televisione italiana. L’omaggio, che coinvolge tutte le piattaforme dell’azienda – reti televisive, radio, archivi e servizi digitali – si terrà domenica 16 agosto 2026. L'iniziativa è pensata per ripercorrere la carriera del conduttore, che l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha definito "volto simbolo del Servizio pubblico" e grande protagonista dell’immaginario collettivo italiano.

La serata su Rai 1 avrà inizio alle 21:30 con 'Stasera… Pippo Baudo', uno speciale che, attraverso immagini d’archivio e testimonianze, racconterà i momenti professionali e umani del maestro della TV.

A seguire, alle 24:00, andrà in onda lo Speciale Tg1 'Mister Tv Pippo Baudo Story', firmato da Leonardo Metalli, che approfondirà le origini, i successi e gli artisti da lui lanciati. Anche Rai 3 proporrà una puntata di ‘Blob’ dedicata a Baudo, mentre RaiNews24 garantirà copertura con servizi giornalistici e approfondimenti.

L'omaggio trasversale su TV, radio e digitale

La programmazione speciale si estenderà anche a Rai Storia, con la trasmissione 'Domenica con Pippo Baudo – Vittorio Gassman a Canzonissima '72' alle 11:45 e una puntata di 'Ieri e oggi' del 1973 alle 13:00. Rai Cultura riproporrà alle 19:15 l’intervista 'Visioni private – Pippo Baudo', realizzata da Cinzia Tani. Sul fronte digitale, RaiPlay offrirà una collezione tematica intitolata 'Omaggio a Pippo Baudo', che includerà programmi, documentari e materiali d’archivio, tra cui il film ‘Il suo nome è Donna Rosa’, il documentario 'Pippo Baudo l’ho inventato' e l’antologia 'Il suo nome è Pippo Baudo'.

RaiPlay Sound integrerà il ricordo con interviste e ritratti biografici.

Il contributo radiofonico sarà significativo, con Rai Radio 1 e Rai Radio 2 che dedicheranno spazi a Baudo in format come 'Good Morning Radio2 Weekend', 'Spettinati Weekend' e 'Radio2 Music Room Weekend'. Rai Radio Techetè riproporrà trasmissioni storiche quali 'Settimana Corta' (1973), 'Ragazzi organizzatevi' (1974), 'Show Down' (1978) e 'Ma voi capirete' (1966). Infine, Rai Isoradio dedicherà la fascia pomeridiana ai ricordi del conduttore, completando una narrazione commemorativa che raggiungerà diversi pubblici.

L'eredità di Pippo Baudo e il documentario in arrivo

Pippo Baudo ha segnato oltre sei decenni di storia della televisione italiana, contribuendo in modo decisivo alla definizione del ruolo del servizio pubblico nello spettacolo e nell’informazione.

La sua straordinaria capacità di scoprire nuovi talenti e di interpretare i gusti del pubblico ha lasciato un segno profondo. La Rai ne sottolinea il contributo come "punto di riferimento per il mondo dello spettacolo e dell’informazione". Nel corso della sua carriera, Baudo ha condotto numerose edizioni di trasmissioni storiche, tra cui ‘Domenica in’, creando una narrazione centrale per la cultura popolare italiana.

È stata annunciata anche la realizzazione di un documentario dedicato alla lunga carriera di Baudo. Sebbene inizialmente previsto in concomitanza con importanti ricorrenze, il progetto ha subito rallentamenti produttivi a causa della vasta mole di materiali d’archivio da selezionare e montare, che ripercorrono oltre 60 anni di attività televisiva.

Nonostante questi ritardi, la Rai ha continuato a proporre programmi e speciali che raccolgono i momenti salienti della vita professionale di Baudo, confermando il ruolo centrale e la sentita gratitudine dell’azienda verso un personaggio che ha indelebilmente segnato la storia della televisione italiana.