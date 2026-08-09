Afet sarà arrestata e portata in cella nelle prossime puntate di Racconto di una notte: l'accusa sarà di sequestro di persona.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet farà di tutto per impedire a Gulizar di sposare Kursat. La nonna arriverà a rapire la sposa con l'aiuto di Ferman e la terrà prigioniera nella villa. La polizia, però, non tarderà ad arrivare per risolvere la situazione.

Nozze contrastate in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Afet continuerà ad interferire nelle vite dei suoi familiari e questa volta toccherà a Gulizar.

La nonna di Mahir non potrà accettare che sua nuora voglia sposare Kursat e farà di tutto per ostacolarla. Quello di Gulizar e del padre di Canfeza sarà un amore ostacolato da più fronti. Neanche Ezra approverà le nozze di suo figlio, tanto che preferirà non essere presente alla cerimonia. Ad opporsi con più forza, però, sarà Afet che schiaffeggerà Gulizar e la caccerà dalla villa dopo aver saputo del suo nuovo amore. Kursat non si arrenderà e fisserà la data di nozze con la sua amata. Il grande giorno, l'uomo si preparerà per il matrimonio: tutto, però, andrà presto in fumo per colpa di Afet. Gulizar uscirà dal salone con Sare e riceverà la telefonata di Ferman: "Vorrei darti un regalino", le dirà il cognato , "Dove ti trovi?".

La futura sposa si fiderà senza immaginare che si tratta di una trappola di Afet.

Il piano di Afet contro Gulizar e Kursat

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman costringerà Gulizar a salire in macchina: solo in quel momento la donna capirà che è una trappola. "Queste nozze non ci saranno", tuonerà Afet mentre Ferman bloccherà le portiere e partirà a tutta velocità. Gulizar sarà portata alla villa e tenuta in ostaggio da sua suocera, mentre Sare si allarmerà e chiamerà Kursat per avvisarlo del fatto che la sposa è sparita dopo la telefonata di Ferman. L'uomo correrà alla villa e Gulizar griderà aiuto dalla finestra, confermando il rapimento. Afet sarà arrestata per il sequestro di sua nuora e finirà in cella. Quando Mahir verrà a saperlo, correrà da lei, sconvolto e indignato per l'atteggiamento distruttivo di sua nonna.