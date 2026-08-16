Rivoluzione nei palinsesti di Canale 5 in vista della nuova stagione televisiva. A partire da settembre, Racconto di una notte non sarà più trasmesso nella prima serata della domenica: la soap turca cambierà collocazione e approderà al giovedì sera.

La scelta di Mediaset appare tutt'altro che casuale e prepara una nuova sfida televisiva con Rai 1 e la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La nuova stagione di Doc rappresenterà inoltre un momento particolarmente importante per i fan, visto che sarà l'ultima con Argentero protagonista.

Racconto di una notte cambia giorno: la nuova programmazione su Canale 5

Dopo il passaggio in prima serata, Racconto di una notte si prepara dunque a un nuovo cambiamento di palinsesto. La soap turca, che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la storia di Mahir e Canfeza, da settembre lascerà la domenica sera per occupare la prima serata del giovedì.

La decisione è stata anticipata dalle informazioni sui nuovi palinsesti autunnali e confermata da diverse segnalazioni relative alla programmazione di settembre. Il cambio dovrebbe consentire a Canale 5 di costruire una serata particolarmente competitiva, collocando la soap proprio nel cuore della sfida con la programmazione di Rai 1.

La domenica sera, invece, sarà destinata a un'altra proposta di Canale 5, con L'erede pronta a prendere il posto occupato finora dalla soap turca.

Perché Canale 5 sposta la soap al giovedì

Il cambio di collocazione sembra rispondere a una precisa strategia televisiva. Canale 5 punta infatti a sfruttare il buon riscontro ottenuto da Racconto di una notte e a trasformare il giovedì in un appuntamento fisso per il pubblico della soap.

La serie è arrivata in Italia nel 2026 con il titolo Racconto di una notte, adattamento italiano della dizi turca Bir Gece Masalı. La storia ruota attorno a Mahir Yılmaz, un commissario di polizia che torna a Denizli vent'anni dopo l'assassinio del padre e si ritrova coinvolto in una vicenda familiare e sentimentale destinata a cambiare completamente il suo percorso. Al centro della trama c'è anche Canfeza, una giovane donna appartenente alla famiglia del suo principale avversario.

Il passaggio al giovedì rappresenta quindi una scommessa importante: la soap dovrà dimostrare di poter reggere una serata televisiva particolarmente competitiva, soprattutto quando entrerà nel vivo la nuova stagione della fiction Rai.

La vera sfida sarà con Doc 4 e Luca Argentero

Il principale elemento di interesse della nuova collocazione riguarda proprio Doc – Nelle tue mani 4.

La quarta stagione della fiction Rai con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti è attesa in autunno e si prepara a essere una delle produzioni più osservate della nuova stagione televisiva. Secondo le informazioni disponibili, Doc 4 rappresenterà l'ultima stagione di Luca Argentero nella serie.

L'addio dell'attore costituisce uno degli elementi narrativi e produttivi più importanti della nuova stagione.

La serie, infatti, dovrebbe proseguire anche successivamente, ma senza Argentero nel ruolo centrale che ha caratterizzato il successo della fiction fin dal debutto.

Proprio per questo motivo, l'arrivo di Doc 4 potrebbe attirare una forte attenzione da parte del pubblico. La curiosità per l'ultima stagione con Argentero potrebbe infatti trasformare ogni appuntamento in un evento televisivo, rendendo ancora più interessante il confronto con Racconto di una notte.

Un autunno all'insegna della sfida tra Canale 5 e Rai 1

Il nuovo palinsesto mette quindi una delle produzioni turche di punta di Canale 5 davanti a una delle fiction più popolari della televisione italiana.

Da una parte ci sarà Racconto di una notte, con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, forte della componente sentimentale, familiare e drammatica tipica delle grandi produzioni turche.

Dall'altra Doc 4, con Luca Argentero pronto a tornare per l'ultima volta nei panni di Andrea Fanti.

Sarà dunque interessante capire come reagirà il pubblico al cambio di giorno della soap e se gli spettatori che l'hanno seguita durante la domenica continueranno a sintonizzarsi su Canale 5 anche il giovedì.

Racconto di una notte, cosa succede da settembre

Il quadro della programmazione autunnale, quindi, appare destinato a cambiare in maniera significativa.

Racconto di una notte lascerà la domenica sera e si trasferirà al giovedì in prima serata. La modifica permetterà a Canale 5 di posizionare la soap in una serata strategica, proprio mentre Rai 1 si prepara a proporre la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

Per i telespettatori sarà inevitabile assistere a una nuova sfida tra soap e fiction, con due prodotti molto diversi ma entrambi capaci di intercettare un pubblico ampio.

La vera incognita sarà rappresentata dagli ascolti: Racconto di una notte riuscirà a mantenere il proprio pubblico anche cambiando giorno? E soprattutto, riuscirà a tenere testa alla nuova stagione di Doc nel momento più atteso, quello dell'ultima avventura di Luca Argentero come Andrea Fanti?

L'autunno televisivo, insomma, si prepara a regalare una nuova sfida in prima serata. E il cambio di giorno di Racconto di una notte potrebbe essere uno dei primi segnali della battaglia tra Canale 5 e Rai 1 per la conquista del pubblico del giovedì sera.