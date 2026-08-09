Canfeza aprirà la porta a Ozan nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Sono il figlio di Kursat", dirà lo sconosciuto a sua sorella che resterà senza parole.

Le anticipazioni tv rivelano che la visita di Ozan sarà sconvolgente per la nonna Ezra che perderà i sensi quando saprà della sua esistenza. Kursat non sarà presente perché sarà impegnato nelle nozze con Gulizar.

Un nuovo arrivo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano grandi colpi di scena per la famiglia Kilimci. Tutto avrà inizio con la visita di uno sconosciuto a casa di Kursat quando lui non sarà in casa.

Ad aprire la porta sarà Efsane e lui si limiterà a presentarsi come Ozan di Denizli: "Riferisci solo a Kursat che lo cercavo", dirà il giovane uomo che andrà via. Quando il padre di Canfeza rientrerà, Efsane gli dirà tutto e la faccia di Kilimci non lascerà presagire nulla di buono. Kursat sarà quasi terrorizzato da quell'uomo e non lo contatterà subito, ma penserà ad organizzare e portare a termine le nozze contrastare con Gulizar. Nessuno appoggerà quel matrimonio: Afet schiaffeggerà sua nuora e la caccerà di casa, ma neanche Ezra sarà contenta delle nozze. Nonostante il parere contrario delle famiglie, Kursat deciderà di andare avanti e dopo aver fissato la data incontrerà Gulizar per diventare suo marito.

Il giorno delle nozze succederà di tutto: Afet costringerà Ferman ad estorcere a Gulizar il luogo della cerimonia per fermarla, mentre a casa di Kursat si rifarà vivo Ozan.

La visita inaspettata per Canfeza e nonna Ezra

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza sarà a casa con Ezra, Savas ed Efsane quando busseranno alla porta. Questa volta sarà la moglie di Mahir ad aprire e il suo ospite si presenterà chiaramente: "Sono il figlio di Kursat". Canfeza resterà senza parole e farà entrare Ozan in casa. Quando il giovane uomo parlerà con Ezra, le dirà di essere suo nipote e le svelerà anche il nome di sua madre: Handan. La nonna non reggerà l'emozione e perderà i sensi. Canfeza e Ozan soccorreranno Ezra che si riprenderà in poco tempo e parlerà con suo nipote chiedendogli come mai abbia aspettato così tanto tempo. Ozan le spiegherà che sua madre ha un brutto male e le resta poco da vivere.