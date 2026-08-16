La madre di Ferman tornerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte e Afet tremerà all'idea di poter perdere la sua famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Fatma incontrerà Sevde e le dirà che è lei la madre di Ferman. La nuora di Afet porterà la donna con sé, pronta ad usare a suo vantaggio l'inconfessabile segreto di famiglia.

Le nozze saltate in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano grandi colpi di scena nelle prossime puntate. Innanzitutto, Kursat e Gulizar andranno contro tutto e tutti pur di inseguire il loro sogno d'amore.

I due non si fermeranno di fronte all'ostilità di Afet che caccerà Gulizar dalla villa dopo averla schiaffeggiata e non ascolteranno neanche Ezra, contraria alle nozze. Kursat e la sua futura sposa finalmente arriveranno al tanto atteso giorno del matrimonio, ma non sarà affatto facile realizzare il loro desiderio. Mentre Kursat si preparerà a casa, Gulizar andrà dal parrucchiere e quando uscirà dal salone sarà rapita da Ferman e Afet che la porteranno alla villa e la rinchiuderanno in una stanza.In questa confusione, Sevde arriverà alla villa in taxi e si imbatterà in una signora mai vista prima che cerca proprio Afet. Quando le chiederà chi sia, Sevde resterà senza parole: "Sono la madre di Ferman, Fatma".

Senza pensarci un attimo, Sevde riprenderà i bagagli e trascinerà in taxi con sé la donna.

Afet in trappola: il passato tornerà a bussare

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet sarà arrestata per aver rapito Gulizar. Nel frattempo, Sevde parlerà con Fatma e le spiegherà che lei è la moglie di Ferman e ha un piano per far pagare alla famiglia Yilmaz il tradimento e l'abbandono di suo marito. Le due donne andranno fuori città, mentre Afet riuscirà ad uscire dal carcere grazie a Mahir che però le chiederà di non combinare altri guai. Sevde telefonerà a Afet e le chiederà di raggiungerla: la donna si farà una risata per liquidarla, ma capirà subito che sua nuora non scherza. "Ti dico che è importante, riguarda il tuo segreto". Afet tremerà dalla paura e partirà subito e andrà da Sevde che sarà più agguerrita che mai e pretenderà la sua parte di ricchezza.