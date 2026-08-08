Nella puntata serale di Racconto di una notte in programmazione su Canale 5 domenica 16 agosto 2026, i due protagonisti principali Mahir Yilmaz (Burak Deniz) e Canfeza Kılımcı (Burcu Yazgı Coşkun) faranno l’amore per la prima volta. Ferman (Kerem Arslanoğlu) invece sarà vittima di una rapina, dopo aver smesso di condividere lo stesso tetto con la moglie Sevde (İrem Altuğ) dicendole una menzogna.

Asaf caccia di casa Ferman

Ferman deciderà di andarsene via dalla casa dei suoi, e di mettere fine al suo matrimonio con Sevde. Quest’ultima verrà ingannata dal marito, che le farà credere di doversi recare a Urfa poiché il magazzino di famiglia è stato distrutto da un incendio.

Mentre Sevde tenterà di far cambiare idea a Ferman senza riuscirci, Asaf si scaglierà furiosamente contro il figlio cacciandolo via dalla villa, e lo farà rimanere senza soldi. Inoltre, sempre l’anziano uomo, si arrabbierà anche con Mahir e Canfeza per aver finto di aspettare un figlio, per coprire la gravidanza di Efsane, l’amante segreta di Ferman.

In seguito, Salih porterà Sare a luna park in occasione del giorno di San Valentino, invece Mahir festeggerà il suo compleanno con Canfeza in una baita. Per la prima volta, marito e moglie vivranno un momento di intimità, dopo essersi fatti delle confidenze reciproche. Sempre durante la fuga romantica, Canfeza sorprenderà Mahir facendogli un regalo che gli ricorderà la sua infanzia.

Savas e Rasit si alleano contro Kursat

Nel contempo, Savas stringerà un'alleanza con il comandante corrotto Rasit contro Kursat, ma a mettergli il bastone tra le ruote ci penserà Mavis.

Per concludere, dopo essere diventato tassista, Ferman verrà rapinato e accoltellato da un passeggero.

Riepilogo sulla gravidanza di Sevde

Di recente, Ferman ha scatenato la furia di sua madre Afet, appena ha scoperto della sua relazione extraconiugale con Efsane attraverso un video. Intanto, Sevde ha iniziato ad avere degli strani malesseri e ha scoperto di aspettare un figlio dal marito Ferman [VIDEO], dopo ventisette anni di matrimonio. A quel punto, mentre quest’ultimo e Sevde hanno avuto la conferma che diventeranno genitori, Efsane ha fatto perdere le proprie tracce.