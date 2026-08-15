Nella puntata di Racconto di una notte che verrà trasmessa su Canale 5 il 23 agosto 2026, si assisterà alla fine di Rasit (Mesut Akusta), che morirà per mano di Mahir (Burak Deniz). Dopo il decesso del comandante corrotto, si scoprirà che era il padre di Selim (Eren Vurdem).

Savas rapisce Canfeza

Mentre si troveranno ancora alla baita in montagna, Canfeza sognerà Mahir rinchiuso in una bara e temerà il peggio, quando non lo vedrà al risveglio. Quest’ultimo rassicurerà la propria amata, dicendole di essersi allontanato per comprare la colazione. Tuttavia, subito dopo, Canfeza verrà rapita da Savas, ma prima di essere portata via con la forza, farà in tempo a portare con sé lo smartwatch, per consentire a Mahir di rintracciarla.

Intanto, Kursat si metterà alla ricerca di Mahir e Canfeza, la quale verrà portata in un posto isolato da Rasit. Quest’ultimo terrà sotto sequestro la giovane per catturare Mahir, che nel contempo verrà raggiunto da Kursat. A quel punto, suocero e genero riusciranno a individuare la vettura di Selim e Rasit. Mahir metterà in salvo Canfeza, e ucciderà Rasit.

Selim promette vendetta, Gulizer lascia Kursat

Successivamente, Mahir verrà promosso come sergente, e ricorderà il suo defunto padre Mehmet durante la cerimonia. Spazio anche a Efsane, che non vorrà più saperne di Ferman. Selim invece si lascerà andare a un pianto disperato sulla tomba di Rasit, e prometterà di vendicarsi di Mahir e Kursat: in tale circostanza, i telespettatori scopriranno che Selim è figlio del defunto comandante.

Ben presto, Asaf organizzerà due giorni di relax in un hotel per tutta la famiglia, e Canfeza non sarà affatto contenta.

Per finire, Gulizer lascerà Kursat tramite un messaggio, il quale non si rassegnerà alla fine della loro relazione.

Riepilogo: Mahir ha scoperto la vera identità di Rasit

In precedenza, Mahir aveva nutrito una profonda fiducia in Rasit vedendolo come una figura paterna, fino a quando non ha scoperto la sua vera identità. Il comandante si è rivelato essere il temuto boss Boris, colui che anni prima aveva costretto Kursat a uccidere Mehmet Yilmaz, il padre di Mahir. A mettere in guardia quest’ultimo, ci ha pensato Kursat, rivelandogli che l’ispettore Rasit e Boris in realtà sono la stessa persona.