Nella puntata di Racconto di una notte che andrà in onda su Canale 5 domenica 9 agosto 2026, i telespettatori assisteranno all’ennesimo scontro tra Mahir Yilmaz e Selim Allame, il quale attuerà uno dei suoi piani per riuscire a incontrare Canfeza Kılımcı, verso cui continuerà a nutrire una profonda ossessione.

Mahir e Canfeza scoprono che Sureya è stata ingannata da una maga

Dopo essersi riconciliati, Mahir e Canfeza trascorreranno una serata insieme al ristorante. In tale circostanza, quest’ultima si confiderà con il marito, dicendogli che quando era una bambina suo padre Kursat le ha rotto un carillon a cui era molto affezionata.

Durante il tragitto per tornare a casa, Mahir coglierà l’occasione per imparare Canfeza a guidare, ma il risultato non sarà quello sperato. Quando rientreranno alla villa, Canfeza e Mahir scopriranno che Sureya si è rivolta a una maga per far rafforzare il loro rapporto. A quel punto, Mahir affronterà la donna che si è presa gioco di sua madre insieme alla moglie.

Nel contempo, Salih farà sapere a Sare che la aiuterà a rintracciare i suoi genitori, invece Sevde vedrà un’ecografia.

Asaf mette in guardia Mahir e affronta Ferman

Successivamente, Asaf metterà in guardia il nipote Mahir, facendogli notare che ha commesso uno sbaglio ad aprire un negozio a Canfeza. Dopo aver ascoltato la conversazione, quest’ultima rimarrà molto ferita, e sarà determinata a dimostrare che la sua attività sarà un successo.

Ben presto, Selim si servirà della complicità di Pinar per tendere una trappola a Canfeza, la quale crederà di recarsi a un incontro di lavoro in un ristorante. Tuttavia, Mahir seguirà la moglie, e si scontrerà con Selim. Per concludere, Asaf affronterà il figlio Ferman, appena scoprirà che ha pagato dei soldi al datore di lavoro di Efsane per lasciarla libera.

Riepilogo sull’arresto di Canfeza

In precedenza, la protagonista Canfeza si è trovata nei guai. Nello specifico, la giovane ha raggiunto Efsane al Blue Night insieme a Gulizar, per convincerla a smettere di lavorare al locale. Dopo aver ascoltato il loro dialogo, Inci ha organizzato un blitz della polizia nel locale, causando l’arresto immediato di Canfeza e Gulizar.