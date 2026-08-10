Nei nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte, la protagonista Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) rischierà la vita, dopo aver annunciato la sua gravidanza. La giovane riceverà un colpo di pistola da Asaf (Kenan Bal), il nonno di suo marito Mahir Yilmaz (Burak Deniz).

Mahir prende le difese di Canfeza e si scaglia contro suo nonno Asaf

Prossimamente, Canfeza scoprirà di aspettare un figlio dal marito Mahir, proprio quando penseranno di sposarsi di nuovo. Per festeggiare, quest’ultimo farà un’altra proposta di matrimonio alla propria amata, ma entrambi non sapranno di doversi guardare le spalle da un nuovo nemico.

Asaf sarà determinato a sbarazzarsi di Canfeza, per impedirle di svelare ciò che ha scoperto su di lui. Per non finire nei guai, l’anziano uomo tenderà una trappola alla giovane a la porterà in un posto isolato.

Asaf non si farà alcuno scrupolo, visto che vorrà uccidere Canfeza nonostante sarà in stato interessante. Mahir non perderà tempo per mettersi alla ricerca della moglie, proprio quando suo nonno Asaf farà partire un colpo dalla sua pistola. Mahir interverrà in difesa di Canfeza e punterà la sua arma contro suo nonno.

Ferman decide di sposare Efsane in segreto

Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Mahir intesterà la villa a Canfeza, facendo un grosso torto a sua nonna Afet.

Spazio anche a Ferman, che dopo aver lasciato la moglie Sevde, deciderà di convolare a nozze con Efsane in segreto e organizzerà un addio al celibato a casa del nipote Mahir.

Durante i festeggiamenti, Canfeza e le altre invitate, finiranno per sorprendere Ferman in atteggiamenti compromettenti con delle ballerine.

Riepilogo: Canfeza è stata ingannata da Selim

In precedenza, invece Canfeza è stata ingannata da Selim, che si è servito della complicità di Pinar per attirarla a un falso incontro di lavoro, con l’obiettivo di colpire Mahir attraverso la donna che ama. Dopo aver sospettato della moglie per avergli detto delle bugie, Mahir l’ha seguita e ha finito per sorprenderla al ristorante nello stesso tavolo con Selim. La situazione è degenerata, poiché non è mancato un nuovo scontro tra Mahir e il rivale Selim.