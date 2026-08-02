Afet schiaffeggerà Gulizar e la caccerà di casa nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Vuoi sposare l'omicida di mio figlio", urlerà prima di chiudere la sua porta.

Le anticipazioni tv rivelano che Gulizar sarà dispiaciuta, ma rivendicherà il suo diritto alla felicità. Afet le rinfaccerà di averla accolta in famiglia, ma questo non basterà.

Nuovo amore in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che tra Kursat e Gulizar nascerà un grande sentimento. Il padre di Canfeza si accorgerà che non può più fare a meno della nuora di Afet, anche se la loro si presenterà sin da subito come una storia impossibile.

La prima a far ragionare Kursat sarà Ezra che gli dirà che la famiglia Yilmaz non potrebbe mai accettarlo e quindi lo inviterà a stare lontano da Gulizar. Quest'ultima non potrà ignorare i discorsi che in casa di fanno su Kursat e deciderà di mettere fine alla sua relazione. "Non chiamarmi più", scriverà all'uomo prima di bloccarlo. Kursat, però, non avrà nessuna intenzione di arrendersi, perché sarà certo dell'amore che prova. L'uomo andrà a trovare Gulizar in albergo, quando lei sarà con tutta la famiglia fuori città per festeggiare il compleanno di Mahir. La donna sarà molto felice di vedere Kursat ma gli dirà che è in compagnia della famiglia e non può intrattenersi con lui. A quel punto l'uomo le darà appuntamento al ristorante mezz'ora dopo, ignaro del fatto che si tratta dello stesso posto in cui cenerà tutta la famiglia.

Gulizar e Kursat scoperti: Afet furiosa

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Gulizar inventerà di stare poco bene e eviterà la cena di famiglia per andare da Kursat. La cena partirà nel migliore dei modi: lui regalerà a Gulizar l'anello e le chiederà di sposarlo. All'improvviso, però, la situazione precipiterà perché la famiglia Yilmaz sarà seduta al tavolo di fronte e scoprirà la relazione segreta in questo modo. Gulizar non si toglierà l'anello e affronterà a testa alta tutti, ma al ritorno a casa dovrà fare i conti con Afet. Quest'ultima schiaffeggerà sua nuora: "Vuoi sposare l'omicida di mio figlio", le urlerà, "Ti abbiamo accolto in famiglia". Afet caccerà Gulizar che andrà via rivendicando il suo diritto di vivere per una volta come vuole.