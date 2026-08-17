La serata televisiva del 16 agosto 2026 ha visto Rai2 imporsi in maniera decisa nel prime time, grazie alla trasmissione degli Europei di atletica. L’evento sportivo ha catturato l'attenzione di 2.417.000 spettatori, assicurando alla rete un notevole share del 18,4%. Questo risultato ha permesso a Rai2 di dominare la fascia oraria più seguita della giornata, superando nettamente le altre principali emittenti nazionali.

Le performance delle altre reti nel prime time

Le altre principali emittenti hanno registrato risultati inferiori nella stessa fascia oraria.

Canale 5 ha proposto il film ‘Racconto di una Notte’, che ha ottenuto un ascolto medio di 1.596.000 spettatori, con uno share del 13,7%. Su Rai1, l'omaggio ‘Stasera… Pippo Baudo’ ha coinvolto 1.169.000 spettatori, pari all’11% di share. La programmazione sportiva di Italia1, con la partita di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, è stata la scelta di 769.000 spettatori, raggiungendo un 6% di share. Rete4 ha puntato sul film ‘Viaggi di nozze’ di Carlo Verdone, che è stato visto da 567.000 spettatori per il 4,7% di share. Rai3, con la replica del programma ‘Che Ci Faccio Qui’, ha convinto 394.000 spettatori, per il 3,1% di share. Infine, La7 ha trasmesso il classico cinematografico ‘Il sorpasso’, seguito da 273.000 spettatori, totalizzando il 2,2% di share.

Risultati nell’access prime time

Anche nella cruciale fascia dell’access prime time, la competizione tra le ammiraglie televisive è stata significativa. Canale 5 si è distinta con il game show ‘La Ruota della Fortuna’, che ha raccolto un notevole successo con 3.553.000 spettatori e un elevato share del 25,7%. Rai1 ha risposto con ‘L’Eredità Summer’, che è stata la scelta di 2.017.000 spettatori, totalizzando un 14,7% di share. Questi dati confermano la forte capacità di attrazione del pubblico da parte delle reti principali anche nelle ore che precedono la prima serata.

In conclusione, la serata del 16 agosto 2026 ha evidenziato una netta affermazione di Rai2, trainata dal successo degli Europei di atletica.

L’andamento degli ascolti televisivi ha dimostrato ancora una volta come gli eventi sportivi di rilievo continuino a rappresentare un punto di forza strategico per la programmazione e i dati di share delle emittenti nazionali.