L'attore e comico romano Riccardo Rossi è il sesto concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo storico programma di Milly Carlucci tornerà su Rai 1 dal 3 ottobre, nel suo consueto appuntamento del sabato sera. L'annuncio della sua partecipazione è stato diffuso tramite i canali social, con un video ironico. Nel filmato, l'artista ha dichiarato: “Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le Stelle e mi sto già esercitando con le claquette, perché, tu forse non lo sai, ma io sono un grande ballerino di tip tap.

Fred Astaire è stato un grande mito per me. Sono pronto a gareggiare per te”.

Con l'ingresso di Rossi, il gruppo dei concorrenti ufficiali per la nuova stagione si amplia. Si aggiunge, infatti, ai nomi già annunciati: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione. Il cast si preannuncia variegato e ricco di personalità da spettacolo, musica e sport. La presenza di Rossi promette simpatia e intrattenimento a una trasmissione tra le più seguite del sabato sera.

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle

Giunto alla ventunesima edizione, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, si basa sul format britannico "Strictly Come Dancing". Ha debuttato in Italia nel 2005, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di danza televisiva.

Ha registrato costantemente ottimi ascolti, distinguendosi per la partecipazione di personaggi noti da diversi settori. Il ritorno in onda è previsto per il 3 ottobre 2026, confermando l'appuntamento del sabato sera su Rai 1.

Il meccanismo della trasmissione vede i concorrenti, personaggi famosi, impegnarsi in diverse prove di ballo in coppia con ballerini professionisti. Le performance sono giudicate da una giuria tecnica e dal voto del pubblico. L'annuncio dei concorrenti genera attenzione da media e spettatori, per la varietà di talenti e storie personali che ogni edizione propone.

Un cast eterogeneo e il successo del format

Per la ventunesima edizione, la produzione ha ufficializzato finora la partecipazione di Riccardo Rossi, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione.

Tra le prime conferme figurano Aurora Ramazzotti, conduttrice, e Alessandro Matri, ex calciatore di Serie A. La varietà dei concorrenti è forza dello show, capace di unire generazioni e pubblici diversi, mantenendo qualità e partecipazione trasversale di artisti e sportivi.

Il successo di Ballando con le Stelle è rafforzato dalla conduzione di Milly Carlucci, figura storica dello spettacolo italiano. Il programma si è imposto come evento televisivo atteso in autunno, coinvolgendo pubblico e concorrenti in un clima di spettacolo, competizione e visibilità.