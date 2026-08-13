La serata di martedì 12 agosto 2026 ha visto il film “Ricchi a tutti i costi” su Canale 5 affermarsi come il programma più seguito in prima serata. La pellicola ha catturato l'attenzione di 1.631.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 14,6% e superando la concorrenza. Un risultato significativo che ne conferma la leadership negli ascolti tv della serata.

Gli altri protagonisti della prima serata: sport e approfondimento

Anche gli Europei di Atletica, trasmessi su Rai2, hanno registrato un'ottima performance, conquistando 1.430.000 spettatori e un apprezzabile share dell'11,1%.

Sul podio degli ascolti si è posizionato anche “Noos – L’Avventura della Conoscenza” su Rai1, che ha concluso la sua stagione con 1.212.000 spettatori e un share dell'11,7%. La classifica della prima serata ha visto inoltre “Chicago PD” su Italia1 attrarre 816.000 spettatori (7,3% di share), seguito da “Un Giorno in Pretura” su Rai3 con 631.000 spettatori (5,3% di share) e “Shall we dance?” su Rete4 con 507.000 spettatori (4,3% di share).

Il successo dell'access prime time: quiz e intrattenimento

Nel cruciale segmento dell'access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha dominato la fascia preserale, interessando ben 3.953.000 spettatori e raggiungendo un impressionante share del 28,1%.

Parallelamente, su Rai1, “L’Eredità Summer” ha totalizzato 2.183.000 spettatori con un share del 15,5%. Questi dati evidenziano la persistente e forte attrattiva dei quiz televisivi tra il pubblico italiano in questa fascia oraria strategica.

A completare il quadro della prima serata, altri programmi hanno contribuito alla variegata offerta televisiva. Tra questi, “RIP – Roast in Peace” su Tv8 ha raccolto tra 297.000 e 302.000 spettatori (con share del 2,3% e 2,6% rispettivamente per i due episodi), “La Giusta Distanza” su La7 ha interessato 283.000 spettatori (2,3% di share), e “Il monaco” su Nove ha registrato 265.000 spettatori (2,5% di share). La serata del 12 agosto 2026 ha dunque premiato in particolare il cinema e gli eventi sportivi, confermando le preferenze di una vasta platea televisiva.