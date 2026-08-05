Il regolamento di Sanremo Giovani 2026 introduce una significativa novità per la selezione dei talenti emergenti destinati al Festival della Canzone Italiana. A partire dalla prossima edizione, infatti, sarà proclamato un unico vincitore che otterrà l'accesso diretto alla prestigiosa categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. Questa modifica rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alle precedenti formule, che prevedevano più accessi diretti alla kermesse principale.

Il nuovo percorso, ideato dal direttore artistico Stefano De Martino in collaborazione con la direzione Intrattenimento Prime Time Rai, mira a consolidare il ruolo di Sanremo Giovani quale laboratorio privilegiato per la scoperta e la valorizzazione delle nuove voci della musica italiana.

Il regolamento completo sarà disponibile online da venerdì 7 agosto, mentre la piattaforma dedicata alle iscrizioni aprirà lunedì 17 agosto.

Le tappe del percorso selettivo

La fase iniziale del processo di selezione prevede l'attento ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra le numerose candidature pervenute, verranno individuati sessanta artisti che avranno l'opportunità di accedere alle successive audizioni dal vivo. Da queste audizioni emergeranno quindici talenti selezionati direttamente tramite il percorso di Sanremo Giovani.

A questi quindici si aggiungeranno ulteriori quindici artisti provenienti da Area Sanremo, portando il numero totale dei partecipanti alla fase successiva a trenta.

Questi trenta giovani talenti affronteranno poi nuove selezioni dal vivo, che si terranno a Sanremo in due distinti weekend, sempre alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Al termine di questa fase, saranno proclamati i sei finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

Visibilità in prima serata e la finale decisiva

Prima della sfida conclusiva, i sei finalisti avranno una straordinaria opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico. Si esibiranno, infatti, nel corso di sei puntate di un importante appuntamento televisivo di prima serata su Rai 1, presentando la propria musica in un contesto di massima visibilità sulla rete ammiraglia Rai.

Il culmine del percorso sarà la finalissima di Sanremo Giovani 2026, in programma il 18 dicembre. L'evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 dal prestigioso Casinò di Sanremo. Qui, i sei finalisti si confronteranno davanti alla Commissione Musicale, che avrà il compito di individuare l'unico vincitore. Sarà quest'ultimo a conquistare il traguardo più ambito: l'accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.

Con questa nuova formula, Sanremo Giovani rafforza ulteriormente il suo ruolo di ponte tra i talenti emergenti e il grande palcoscenico del Festival. L'iniziativa offre ai giovani artisti un percorso ancora più strutturato, visibile e competitivo, ponendo un forte accento sulla meritocrazia. Il regolamento integrale della manifestazione sarà disponibile sul sito ufficiale www.Sanremo.rai.it, come previsto.