Sara Gaudenzi nella scorsa stagione televisiva è stata un'assoluta protagonista a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Ma il suo percorso è stato alquanto particolare e importante.

Infatti, inizialmente è stata corteggiatrice dell'ex tentatore Flavio Ubirti, per poi diventare tronista al suo fianco, scegliendo Alessio Rubeca, con cui ha iniziato una relazione.

Ma la loro storia d'amore è durata solo pochi mesi dopo Uomini e Donne, con i due che non si sono lasciati bene, visto che la donna si è sfogata più volte pensando anche a presunti tradimenti.

E, in un'intervista al settimanale Mio, Sara Gaudenzi ha detto di non aver più sentito o rivisto Alessio Rubeca, e che lo ha dimenticato non con la rabbia o il tempo, ma con il disgusto che adesso prova per lui.

Ora si è definita single e, tornando a parlare dell'uomo, ha detto che non sa se l'ha tradita, visto che dopo una lite è sparito per andare a ballare per alcuni giorni, per poi tornare da lei chiedendole scusa e negando qualsiasi tradimento.

E ciò l'ha ferita particolarmente, non potendo più provare fiducia per lui.

Ma ora Sara Gaudenzi si sente rinata e si è detta pronta a un ritorno in televisione.

Sara Gaudenzi si propone per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi

Sara Gaudenzi, durante la stessa intervista, ha rivelato che non tornerebbe a Uomini e Donne.

Infatti, pur ringraziando Maria De Filippi e la produzione del programma per l'opportunità che le hanno dato, essendo stata un'esperienza molto importante e intensa, nella vita si va avanti rispetto a rivivere qualcosa che appartiene al passato.

Ma, parlando invece del Grande Fratello Vip, ha detto che ora sarebbe pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per farsi conoscere sotto un'altra luce, lanciando una sorta di appello a Ilary Blasi.

Sara Gaudenzi figurava nella lista di Alfonso Signorini per il GF Vip della scorsa primavera ma, dopo la sua esclusione e il ritorno di Ilary Blasi, è saltato tutto con il cambio di concorrenti.