Shaila Gatta, ex stella del Grande Fratello, avrebbe un nuovo flirt. Secondo le indiscrezioni, non confermate da nessuno dei diretti interessati, si tratterebbe di Simone Camolese, figlio di Giancarlo Camolese ex calciatore professionista e allenatore. Il gossip è stato ripreso - tra il serio e il faceto - da Deianira Marzano che ha condiviso gli scatti della festa di compleanno di Gatta con la didascalia "abbiamo anche la foto ufficiale"

Le foto sui social fanno discutere

Dopo mesi di gossip circolati sul suo conto, soprattutto per la love story avviata e finita con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello vip, Gatta potrebbe aver ritrovato la stabilità in amore, ed é apparsa felice tra gli scatti del party per il suo trentesimo compleanno.

Nei mesi scorsi, incalzata in studio a La vita in diretta, sulle foto che la ritraevano con Alvise Rigo, la ballerina aveva sconfessato le voci su un presunto fidanzamento. Gatta, però, si é lasciata ritrarre sui profili social in una carrellata di scatti nel mezzo dei festeggiamenti della festa di compleanno, sfoggiando un abito Total White nella serata evento a tema Bridgerton. Tra i vari scatti all'insegna degli abbracci con gli invitati, tra cui i i genitori, è apparsa una foto in cui si vede Simone Camolese, figlio di Giancarlo, ex calciatore e allenatore. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato una foto in cui si vede Gatta sorridere all'uomo che è ripreso di spalle, commentando la foto in questo modo: "È tutto chiaro, abbiamo la foto di coppia ufficiale".

Shaila Gatta non é nota solo per il Grande Fratello

Shaila Gatta è una ballerina, showgirl e influencer italiana, nata ad Aversa il 6 agosto 1996 e cresciuta nel quartiere di Secondigliano a Napoli. È celebre per essere stata la Velina mora più longeva della storia del tg satirico Striscia la Notizia e per aver partecipato a importanti reality show, tra cui il Grande Fratello e il programma Prime Video The 50 Italia.