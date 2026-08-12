Shaila Gatta lo scorso 6 agosto ha festeggiato il suo compleanno dei 30 anni con grande stile e ha organizzato una grande festa con amici e parenti, dove ha pubblicato molte foto sui social per far vedere il tutto ai suoi fan. Shaila, dopo il percorso difficile al Grande Fratello Vip e la relazione fatta con alti e bassi con Lorenzo Spolverato, sembra essere andata avanti.

Infatti, da settimane si vocifera di una possibile nuova storia per l'ex velina di Striscia la notizia e ballerina di Ciao Darwin. E ora parrebbe essere arrivata una conferma, visto che tra le foto postate sui social da Shaila Gatta si intravede un ragazzo di spalle con cui sorride e sembra particolarmente complice.

E l'uomo in questione corrisponderebbe al torinese Simone Camolese, figlio dell'ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese.

Chi sarebbe il presunto nuovo fidanzato di Shaila Gatta

Dopo le foto è partito il totonomi per capire chi avrebbe fatto battere nuovamente il cuore di Shaila Gatta dopo il Grande Fratello Vip. Al momento non sono arrivate conferme o smentite pubbliche da parte di Shaila, ma i fan sono sicuri.

E così Shaila, dopo l'amore tormentato nella casa del GF Vip con Lorenzo Spolverato, che ha lasciato in diretta durante la finale del reality condotto allora da Alfonso Signorini, e dopo il bacio immortalato con Alvise Rigo di qualche mese fa, sembrerebbe avere un nuovo flirt.

Dunque, ora più che mai i sostenitori degli "Shailenzo", ovvero di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dovrebbero mettersi l'anima in pace, visto che i due si stanno facendo le loro vite e non pare esserci possibilità di un ritorno di fiamma.

D'altro canto, attualmente Lorenzo è in vacanza a Ischia con un'altra ex gieffina, Lucia Ilardo, con la quale più volte si è parlato di una presunta frequentazione prima dell'ingresso della ragazza nella casa dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip.